Polémica por una pregunta sobre el 'chemsex' en la oposición a Enfermería de la Comunidad Valenciana

«Usted sabe que son aspectos que se relacionan con los patrones de consumo y comportamiento sexual observados entre quienes practican chemsex». Éste es el ... enunciado de la pregunta número 40 de la oposición de Enfermería celebrada este domingo en la Comunidad Valenciana, una cuestión que proponía cuatro posibilidades de respuesta (el examen era tipo test) y que está empezando a generar polémica entre los aspirantes. E, incluso, podría ser motivo de impugnación, lo que obligaría a repetir la prueba.

En concreto, más de 24.000 profesionales de Enfermería aspiran a una de las 3.817 plazas con las que la Conselleria de Sanidad pretende incrementar la estabilización del colectivo en la red pública, unos exámenes que según el Sindicato de Enfermería Satse se deberían haber celebrado en mayo de 2019, pero que el departamento autonómico «no lo consideró necesario», pese a que «estamos inmersos en un proceso de bajada de la interinidad por mandato europeo», detalla, al respecto, la secretaria general de la formación en la Comunidad Valenciana, María Luz Gascó. «La categoría de Enfermería la más numerosa en cuanto a eventualidad. El 45% son interinos y según mandato europeo la tenemos que dejar en el 8%», concreta esta portavoz.

Y en este marco se ha celebrado una prueba en la que el tribunal de la oposición «se ha dedicado a poner un examen extremadamente complicado, incluso para los que llevan varios años preparándose la oposición, con el único fin de que no apruebe un número excesivo de personal», lamenta Gascó, quien recuerda que se trata de profesionales que, en muchos casos, «llevan dentro del sistema más de 20 años demostrando sus conocimientos para desarrollar su profesión como lo han puesto de manifiesto en la pandemia».

Ampliar Pregunta sobre 'chemsex' de la oposición de Enfermería. LP

Por tanto, la responsable de Satse considera que no es necesario preguntar sobre el 'chemsex', un tipo particular de consumo de drogas con fines sexuales que da lugar a largas sesiones de sexo que pueden prolongarse durante horas o incluso varios días. Gascó, al respecto, tiene serias dudas de que estos contenidos estén incluidos en la bibliografía propuesta en la oposición. Además, lamenta que en las 70 preguntas (las aspirantes disponían de 88 minutos para contestarlas) se incluyó contenido de hematología y oftalmología relacionado con el ámbito diagnóstico (más que contenidos propios de las funciones de Enfermería) que «no nos consta que estuviera en la bibliografía». O sobre las fases de la historia de la Enfermería, que «creemos que tampoco está en la bibliografía». «Van a tener un problema si no han puesto todas las preguntas de la bibliografía porque, si no, será impugnable en su totalidad».

«Esta oposición se basaba en una bibliografía y estamos comprobando si esas preguntas estaban incluidas. Las que no estén, serán preguntas anuladas y los opositores podrían impugnarlo», aseveran desde la formación.

Ante ello, en Satse interpretan que la conselleria «no tiene ninguna intención de consolidar los puestos de trabajo de Enfermería. Su única intención es dejar plazas de interinos sin cubrir y enfadar a toda la profesión enfermera, cuando el 40% de la plantilla es la que ha sacado adelante la pandemia Covid».

Asimismo, tienen dudas de que, debido a la dificultad del examen y de esos contenidos que supuestamente no estarían incluidos en la bibliografía, que hayan aprobado tantas personas como plazas hay. «Sospechamos que no se van a consolidar todas las plazas, como ya pasó en anteriores exámenes como el de hace dos convocatorias, que se judicializó porque tuvieron que bajar la nota para que aprobara más gente».

Sobre este ejemplo, Gascó detalla que, en aquella ocasión, «aprobó menos gente que plazas había, y no se les ocurre otra cosa que bajar el número de preguntas acertadas. Uno que aprobó en primera instancia lo denunció y el juez dijo que no podían bajar el número de preguntas. Y esta vez parece que quieren repetir el patrón que ya siguieron en aquella ocasión, por lo que tendrían que volverlo a repetir».

En general, desde la formación señalan que la Conselleria de Sanidad «ha acabado con el sueño de miles de opositores de obtener una estabilidad laboral y poner fin a la precariedad laboral que arrastran desde hace años. Después de estar preparando esta oposición desde años al tiempo que trabajaban luchando contra la Covid, la conselleria les castiga y humilla con este examen».

Indignación

El domingo, y tras el examen, «ya se vivieron en los campus de Valencia, Alicante y Castellón momentos de nervios por el tipo de preguntas que se habían realizado, mucha indignación y sensación de que se había sacrificado la vida familiar y personal estudiando con ilusión y esperanza para un examen que ni siquiera les ha dado la oportunidad de demostrar todos los conocimientos que tenían sobre el trabajo enfermero», indican.

Así, agregan que este examen «se ha basado en una desproporcionada cantidad de terminología no enfermera y abreviaturas técnicas, alejada de la realidad de los cuidados de enfermería basados en la evidencia científica, y en la realidad de su práctica asistencial diaria».

«Se repite el mismo desastre que en el caso de OPE de Fisioterapia, un examen incoherente y ambiguo que da como resultado una OPE de desestabilización y despropósito sin igual en la historia de esta comunidad autónoma», lamentan.

El examen, insisten, «parecía no tener como objetivo evaluar el conocimiento de las opositoras y opositores, sino más bien parece mostrar su interés en aumentar la dificultad de una prueba que mantiene la temporalidad y desestabiliza a las enfermeras y que apenas aprueben el examen unos cientos de personas para así no tener que baremar a la cantidad de opositores que se han presentado». «Mucho nos tememos, además, que este examen lo aprueben menos opositores que plazas hay convocadas, lo que resultaría muy grave a nivel de reducir la temporalidad», concluyen.