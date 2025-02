J. batista | J. A. guerrero Miércoles, 15 de diciembre 2021, 11:49 | Actualizado 17:14h. Comenta Compartir

«Ha sido como el picotazo de una avispa», dice una Alumna de 4º de Primaria del colegio Santa María de Valencia. «Como un pellizco», apostilla otro. «Como un mosquito», añade un tercero. «Estoy bien, pero cuando muevo el brazo me duele». «Estaba nerviosa, pero después del pinchazo no ha sido para tanto».... Son las declaraciones de los primeros niños en recibir la vacuna infantil de Pfizer en la Comunidad Valenciana, una de las más madrugadroas en iniciar la vacunación contra el covid a los menores de doce años en los centros escolares . En Valencia se ha iniciado la administración de la dosis infantiles a los alumnos de Especial y los matriculados entre cuarto y sexto de Primaria, así como en las escuelas rurales.

A primera hora se ha desplazado personal sanitario de los centros de salud de referencia a los colegios, si bien hay lugares en los que se comenzará mañana o incluso el viernes. En otras comunidades la campaña dará comienzo esta tarde. En el caso de la Comunidad Valenciana, la mayoría de niños están siendo acompañados por sus padres en el momento del pinchazo y durante la espera de 15 minutos posterior.

La decisión de permitir que los niños estén acompañados por un familiar en el momento del pinchazo ha obligado a los colegios a diseñar protocolos específicos para cumplir con las líneas básicas que determinan las autoridades sanitarias: que la permanencia en las instalaciones sea la menor posible y se eviten aglomeraciones.

Un total de 3,3 millones de niños de 5 a 11 años están llamados a vacunarse desde hoy. Los chavales recibirán una segunda dosis a las ocho semanas de la primera. En la mayoría de los casos, los niños podrán ser vacunados con la autorización de un solo progenitor o de su tutor legal, pero en caso de discrepancia será un juez el que tome la última decisión.

«Es eficaz y segura»

Ante las dudas e intranquilidad de algunos padres, el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría , Francisco Vázquez, acaba de insistir en transmitir un mensaje de tranquilidad.

Vázquez recuerda que en los ensayos clínicos realizados entre la población de esta franja de edad, la vacuna ha demostrado su eficacia en más del 90% y que los efectos secundarios son semejantes a los de los adultos (febrícula, dolor en el lugar de la inyección , escalofríos, dolor muscular o dolor de cabeza), pero en una intensidad menor, en la medida en que la dosis es también una tercera parte de la inoculada a los mayores, de 30 a 10 microgramos . «Ya se han administrado más de 5 millones de dosis de esta vacuna a niños en Estados Unidos, Canadá e Israel, y no ha habido ninguna comunicación de ningún efecto adverso o grave. Los padres pueden estar totalmente tranquilos y animamos a aquellos padres que no se hayan vacunado a que vacunen a sus hijos, porque esta enfermedad no es una broma y tenemos que protegernos. Es verdad que en los niños es más leve pero también ha habido ingresos hospitalarios e incluso muertes, luego no debemos correr ese riesgo teniendo un método preventivo tan bueno como es esta vacuna, que es eficaz y segura», apostilla el pediatra.

Ampliar La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha visitado uno de los puntos de vacunación. Efe

Epidemiólogos, y vacunólogos y enfermeras también animan a la vacunación infantil para lograr una mayor inmunidad. Actualmente, la incidencia del covid entre los menores de 12 años ón es la más alta de España: 648 casos por 100.000 habitantes a 14 días, frente a la media nacional de 412, el 60% más.

Precisamente este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha calificado de «hito importante» la campaña de vacunación pediátrica. En una visita al Centro de Salud del barrio de Buenavista, en Toledo, coincidiendo con el inicio de la campaña en Castilla-La Mancha, Darías ha valorado la «extraordinaria» respuesta que está teniendo la campaña en su primer día. «Es un día importante y de emociones. Un pinchazo importante para los niños y sus seres queridos», ha destacado la ministra.