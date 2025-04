Los pediatras piden retirar las mascarillas en las aulas

R. C.

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 15 de febrero 2022, 11:29 | Actualizado 16:43h.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha propuesto un calendario para la retirada progresiva de las mascarillas en el interior de las aulas, una vez que ya no es obligatorio en los recreos. En un documento del Grupo de Trabajo de Reapertura de la Escolarización de la AEP, los pediatras plantean que a partir de finales de este mismo mes se vaya retirando progresivamente la obligatoriedad de que los alumnos de entre 6 y 18 años (desde primero de Primaria a segundo de Bachiller) lleven cubrebocas en interiores, con un refuerzo de los protocolos de ventilación.

En el documento remitido a las autoridades sanitarias y educativas, los médicos infantiles plantean un orden cronológico y por grupos de edad para adoptar la medida: Primero y segundo de Primaria, a partir del 28 de febrero; tercero y cuarto de Primaria, a partir del 14 marzo; quinto y sexto de Primaria, a partir del 28 marzo; Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a partir del 25 abril y Bachillerato, a partir del 9 de mayo.

Los escolares españoles, unos 8 millones de alumnos, llevan casi 17 meses con las mascarillas en las aulas, concretamente desde que reanudaran las clases presenciales en septiembre de 2020 tras el confinamiento duro de la primavera de ese año. En este tiempo, los estudiantes han llevado mascarilla tanto en las aulas como en los patios (esta última medida se levantó el pasado día 8), además de recibir clase con las ventanas abiertas o de encuadrarse en grupos burbuja.

Por grupos de edad, son las personas de entre 5 y 19 años donde mayor incidencia de casos por covid hay en España, en torno a 1.800 frente a los 1.240 de la media nacional. En cuanto a vacunación, el 56% de los menores de 5 a 11 años cuentan con su primera dosis pediátrica frente al 84% de la población que tiene la pauta completa.

Respecto al uso de mascarillas en entornos cerrados, donde el riesgo de transmisión es entre 15 a 20 veces superior que en los espacios abiertos, los pediatras señalan las características que hacen del entorno escolar un modelo de monitorización idóneo para la desescalada progresiva de mascarillas en interiores: en los dos últimos años se ha confirmado la menor infecciosidad de los niños y su menor riesgo de enfermar. «Gracias a la monitorización continuada del riesgo de transmisión en las aulas de nuestro país, hemos podido generar datos que sustentan el bajo riesgo de la eliminación de las mascarillas en los niños», subraya el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de Reapertura de la Escolarización de la AEP.

«Es prematuro»

Con todo, hay expertos que creen que adoptar esta medida podría ser precipitado. «Es prematuro tomar esa decisión por dos motivos: uno porque la cobertura vacunal en niños de 5-11 años es aún solo del 56% con comunidades como Baleares con solo el 34%, Madrid con solo el 46% o Cataluña con solo el 40%; y segundo porque la incidencia en los menores de 0 hasta 11 años es aún de 1.800 casos por cien habitantes en 14 días», recuerda José Martínez Olmos, médico experto en Salud Pública, que añade que en este contexto «quitar mascarillas amplía las posibilidades de contagio, y no veo el beneficio frente al riesgo». «Solo una situación de baja incidencia (menos de 100 casos) y alta cobertura vacunal, que no tendremos antes de tres o cuatro semanas, podría hacer pensar en esa medida», apunta el experto. Martínez Olmos duda que la Comisión de Salud Pública o el Consejo Interterritorial de Sanidad adopten esa medidas «ahora».

En esta misma línea se pronuncia el epidemiólogo Amós García Rojas, que preside la Asociación Española de Vacunología, partidario también de esperar a que la incidencia siga consolidándose a la baja. «La mascarilla en niños dificulta el desarollo vital de los críos, y que se puedan ir desposeyendo de ella va a permitir que ganen en calidad de vida y tengan un desarollo más armónico y coherente. Ahora bien, el ir descomprimiendo las medidas con las que hemos venido conviviendo debe ir adecuado a la situación de la pandemia en cada momento. Y ahora mismo esto sería debatible. Si logramos que la tendencia descendente siga avanzando tendríamos otra perspectiva para abordar la situación, pero aún no».

Por su parte, Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor de Universidad de Alcalá de Henares, cree también que la postura de los pediatras es algo prematura. Gullón reconoce que en los colegios la transmisión del virus no es especialmente alta «y eso hace que quizás sean uno de los primeros lugares donde se puede probar a quitar la mascarilla en interiores, cuando se tome esta decisión, pero atenerse al calendario que ha hecho la AEP me parece muy precipitado. Aún no es el momento adecuado», señala el experto. Gullón recuerda, además, que la medida de la mascarilla en los niños es también una «medida de protección para sus profesores y quienes trabajan en los colegios, quienes quedarían bastante más desprotegidos» si los alumnos dejan de llevarla.