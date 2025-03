El 40% de los pacientes UCI ingresan sin recibir la dosis de refuerzo

Álvaro Soto Madrid Sábado, 15 de enero 2022, 00:08 Comenta Compartir

La dosis de refuerzo marca la diferencia entre padecer una covid leve y acabar en una unidad de cuidados intensivos. El 40% de los enfermos hospitalizados actualmente en las UCI son pacientes vacunados con dos dosis, pero que estaban a la espera de recibir la tercera, según los datos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc).

Los intensivistas piden a los vacunados que todavía no lo han hecho que reciban cuanto antes el pinchazo extra porque los grupos de edad que aún no han accedido a él son los que protagonizan cada vez más ingresos en críticos. «La tercera dosis te libra de la muerte. Con ella, los contagiados de covid solo llegan a cuidados intensivos cundo son pacientes inmunodeprimidos, es decir, en casos excepcionales», explica Carola Giménez-Esparza, vicepresidenta de Semicyuc.

En cualquier caso, el grupo mayoritario en las UCI sigue siendo todavía el de los no vacunados, que representan el 60% de los ingresos pese a suponer solamente el 10% de la población. Y en intensivos los hay de todas las edades, aunque los médicos se están encontrando con un buen número de personas de entre 40 y 50 años.

Los cuatro millones de negacionistas tienen muchas más posibilidades de contagiarse, de ingresar en planta o en UCI y de fallecer. En sus informes, el Ministerio de Sanidad afirma que, por ejemplo, en las personas de 60 a 79 años, «el riesgo de infección en no vacunados es 11,2 veces mayor; de hospitalización, 18,4 veces mayor; de ingreso en UCI, 31,7 veces mayor; y de fallecimiento, 23,9 veces mayor respecto a los vacunados». Y en el grupo de 30 a 59 años, «la tasa de ingreso en las unidades de cuidados intensivos es once veces superior en no vacunados».

Las camas de críticos se encuentran en máximos de la sexta ola, con el 23,62% de pacientes covid, 2.224 en total. De acuerdo al nuevo semáforo covid, España roza el riesgo muy alto (25%), aunque más de la mitad del país supera ya ese porcentaje. La situación es especialmente grave en Cataluña, donde los enfermos de coronavirus representan el 43% de las UCI; en Melilla, el 35%; y en Aragón y el País Vasco, el 32%. En el extremo contrario están Galicia, con el 6,54%; Extremadura, el 12%; y Andalucía, el 13%.

Las UCI españolas ya están peor que en la quinta ola (durante el verano), cuando alcanzaron un pico de 2.031 hospitalizados por covid y el 21,98% de las camas ocupadas el 9 de agosto. La mejor noticia es que los máximos de la segunda ola (16 de noviembre de 2020, 3.156 ingresados y 32,80% de camas ocupados) y de la tercera (1 de febrero de 2021, 4.894 y 45,30%), antes de la vacunación masiva, quedan todavía lejos.

Pero la tensión en los hospitales sigue siendo enorme y los intensivistas temen enfrentarse en las próximas dos semanas a un repunte de ingresos. Como ha ocurrido durante toda la pandemia, unas incidencias acumuladas altas (en este caso, las mayores nunca registradas) se traducirán en más hospitalizaciones, tanto en planta como intensivos. Y aunque delta representa todavía la mitad de los casos más graves, la explosión de contagios por ómicron durante las fiestas de Navidad acabará teniendo un impacto en las UCI. «La experiencia de las olas anteriores nos dice que 15 días después de los síntomas el paciente puede acabar ingresado y pensamos que con ómicron ocurrirá algo similar», resalta Giménez-Esparza, que advierte sobre mensajes equívocos que recibe la ciudadanía: «Aún no tenemos información suficiente como para determinar si delta es más grave que ómicron, pero sí sabemos que en los pacientes de UCI, apenas hay diferencia entre estar contagiado por una variante o por otra: la enfermedad siempre es grave».

El 80% de los enfermos covid que ingresan en UCI termina necesitando un respirador y de ellos, prácticamente la mitad fallece. Pero en general, la letalidad entre las personas que se encuentran en cuidados intensivos está en el 30%. De los hospitalizados en planta por coronavirus, el 15% termina en las UCI si están contagiados por delta y aunque los datos son provisionales, entre el 10 y el 11% lo hacen si la infección es por ómicron. «El porcentaje de ingresos en UCI es ligeramente menor con ómicron, pero con 140.000 nuevos contagios al día, los enfermos que lleguen hasta cuidados intensivos pueden ser muchos más que en olas anteriores», afirma Giménez-Esparza.

Situación en los colegios

Pese al enorme temor que generó la vuelta a las aulas tras la espiral de contagios de navidades, los colegios han retomado las clases con casi total normalidad y un número de brotes más bien escaso. Según los datos del ministerio, no hay un solo colegio o instituto cerrado por el coronavirus y las clases que han tenido que entrar en cuarentena no pasan del 0,03%. En concreto, 98 aulas cerradas de más de 326.000, el 61% de Educación Infantil. Los profesores de baja son el 2,6% y los alumnos en casa el 1,19%.