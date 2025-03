Ómicron multiplica por cinco los casos de reinfecciones de la covid-19

Álvaro Soto Madrid Sábado, 22 de enero 2022, 00:19 | Actualizado 09:02h. Comenta Compartir

Las reinfecciones por la covid-19 se han multiplicado casi por cinco desde la detección en España del primer caso de ómicron, el 2 de diciembre. Hasta ese día, se habían notificado 14.215 casos de personas que habían sufrido dos veces la enfermedad. Desde entonces, se han sumado 65.104 nuevas reinfecciones, que elevan el total de estos casos hasta los 79.319, según los informes de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), recopilados por el Instituto Carlos III. Así, en comparación con las estadísticas del Ministerio de Sanidad, los dobles contagios suponen el 1,7% de los casos computados desde diciembre, aunque todos los datos oficiales de la sexta ola ofrecen dudas, dado el gran número de positivos por autotest que no han sido comunicados a las autoridades sanitarias.

Ómicron ha derribado el último muro de la pandemia. Antes de su aparición, contagiarse en dos ocasiones ocurría excepcionalmente, ya que los anticuerpos creados tras la primera infección protegían frente a las siguientes variantes. Así sucedió con la primera variante, la de Wuhan, y después con alfa y con delta, las que causaron la inmensa mayoría de los contagios en España durante la primera, la tercera y la quinta ola. Los anticuerpos de unas variantes neutralizaban a las variantes siguientes.

Con ómicron, sin embargo, la situación ha cambiado. Esta variante posee hasta 46 mutaciones, respecto al primer SARS-CoV-2, en la espícula o proteína S, la llave para penetrar en las células. «Todo parece indicar que ómicron utiliza por lo menos dos vías para infectar las células», resalta el director científico del Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz, Enrique López Collazo. Así, ómicron escapa con más facilidad de los anticuerpos naturales y también de los generados por la vacuna.

Un estudio del Imperial College de Londres muestra que existen hasta 5,4 veces más posibilidades de reinfección con ómicron que con delta. «Aunque se observaron aumentos en el riesgo de infección primaria después de la introducción de las variantes beta y delta, no se observó un aumento correspondiente en el riesgo de reinfección. Por el contrario, la propagación reciente de la variante ómicron se ha asociado con una disminución del riesgo de infección primaria y un aumento del riesgo de reinfección», apunta el Ministerio de Sanidad en su último informe sobre la nueva variante, publicado el pasado martes.

«En la sexta ola hemos visto que la incidencia acumulada ha crecido de una manera muy importante en el grupo de entre 20 y 30 años, lo que nos indica que se han producido muchas reinfecciones», argumenta, por su parte, Pedro Gullón, profesor de Medicina Preventiva en la Universidad de Alcalá.

La explosión de casos y de reinfecciones no signfica, sin embargo, que la vacunación no sirva para frenar las reinfecciones. Según los investigadores del Imperial College, la tasa de protección frente a ómicron aumenta del 19% de eficacia de los anticuerpos naturales hasta incluso el 80% que puede alcanzar después de tres dosis de la vacuna. «Si no hubiéramos tenido vacunas, la situación podría haber sido tan mala como en la primera ola», sostiene López Collazo.

La mejor noticia es que las reinfecciones están provocando enfermedades leves, que en la mayoría de los casos, no requieren hospitalización. Porque la suma de la inmunidad celular, reforzada por los anticuerpos creados tras la primera infección, y de la protección proporcionada por las vacunas dota al organismo de herramientas para luchar contra el nuevo contagio.