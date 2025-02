Los niños de 5 a 11 años recibirán las primeras vacunas el 15 de diciembre

Alfonso Torices Miércoles, 8 de diciembre 2021, 00:13 Comenta Compartir

Los niños recibirán los primeros pinchazos contra la covid en una semana. La Comisión de Salud Pública aprobó ayer iniciar el 15 de diciembre la vacunación de todos los españoles de 5 a 11 años. Los responsables autonómicos dispondrán entre el 13 de diciembre y el final de enero de viales suficientes para inyectar una primera dosis a los 3,3 millones de chicos de estas edades, quienes recibirán la segunda inoculación del suero, que completará su inmunización, ocho semanas después.

El objetivo es reducir el número de infecciones en este grupo de edad, que en la actualidad dobla la incidencia media del país, pero también rebajar el alto nivel de transmisión del virus a sus familiares y allegados, a los trabajadores de los centros educativos y a la población general.

El diseño concreto de las campañas de vacunación, tanto la fijación de las prioridades de inmunización como la elección de los lugares, está en manos de cada autonomía. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene previsto utilizar hospitales y grandes vacunódromos para pinchar a los menores. Otros territorios sopesan si usar los centros educativos a los que asisten los niños.

Serán también los responsables autonómicos quienes decidan por quién empiezan las vacunaciones, si priorizan por edades o si vacunan primero a los que corren mayores riesgos, como los menores inmunodeprimidos, con cáncer, con cardiopatías congénitas o con enfermedades pulmonares crónicas.

Este grupo de edad no había iniciado su proceso de inmunización porque hasta el 25 de noviembre la Agencia Europea del Medicamento no autorizó la medida. Lo hizo tras comprobar la eficacia de las pruebas clínicas de la vacuna de Pfizer en niños, que lograron una inmunización contra la covid-19 del 90% y un mínimo de efectos secundarios relevantes en estas edades tras la administración del suero. Los menores de 5 años tendrán que esperar a 2022 para inmunizarse, pues los estudios clínicos en marcha no han finalizado.

El suero infantil, denominado Comirnaty, se inyectará a cada niño en una dosis de 10 microgramos, un tercio de la cantidad que reciben adolescentes y adultos, y el segundo pinchazo, el que completa la inmunización, se realizará ocho semanas después para dar tiempo al desarrollo de anticuerpos y para que todos tengan ya una primera dosis antes de empezar a inocular la segunda.

Campañas paralelas

La Comisión de Salud Pública reclamó a todas las autonomías que la puesta en marcha de la campaña de vacunación infantil se haga en paralelo y sin perjudicar el proceso de administración de la tercera dosis a mayores de 60 años y personal sanitario y sociosanitario, así como de la primera dosis a los adultos que aún no se habían vacunado. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó que la idea con la que trabaja su departamento es que la mayoría de sanitarios y mayores de 60 tengan su dosis de refuerzo antes de Nochebuena, para minimizar los contagios en las reuniones familiares.

La farmacéutica Pfizer distinguirá los viales del suero para evitar equivocaciones en esta vacunación en paralelo con un tapón de distinto color para cada franja de edad. Será naranja en el caso del suero infantil y morado para los recipientes con la tercera vacuna de los adultos.