Metformina, el fármaco popularizado por adelgazar, podría ser también antienvejecimiento

La metformina es un fármaco comúnmente prescrito para el tratamiento de la diabetes de tipo 2, una enfermedad en la que el organismo no utiliza la insulina con normalidad y, en consecuencia, se presentan niveles de glucosa o azúcar en la sangre demasiado altos. Actualmente, ... la metformina está siendo ampliamente estudiada porque, además de reducir la producción de glucosa en el hígado y tratar el síndrome del ovario poliquístico, parece presentar beneficios en la prevención del envejecimiento acelerado.

Ensayos clínicos como el de la Clínica Universidad de Navarra intentan demostrar que el fármaco puede tratar el envejecimiento provocado por afecciones como, en este caso, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), caracterizada por la destrucción del pulmón y la pérdida acelerada de sus funciones. A su vez, se asocia al desarrollo prematuro de otras enfermedades asociadas al envejecimiento, como las cardiovasculares o el cáncer. Según afirma el Dr. Juan Pablo de Torres, codirector del Departamento de Neumología, el medicamento «actúa en diferentes niveles del proceso de envejecimiento. En concreto, ayuda a conservar la estabilidad de las proteínas de las células, a mejorar la función de las mitocondrias y la estabilidad del material genético o a facilitar la comunicación intracelular».

En 2014 un estudio de Bannister CA comparó la mortalidad entre pacientes diabéticos que tomaban metformina, personas que consumían otros medicamentos para la diabetes y personas sin diabetes. Los investigadores de la Universidad de Cardiff concluyeron que los pacientes diabéticos de tipo 2 que tomaban metformina en monoterapia presentaban mayor esperanza de vida, y que los pacientes no diabéticos a los que se les había administrado el fármaco presentaban también efectos positivos en la supervivencia.

Este tipo de estudios sigue la evolución de cientos de pacientes durante años, por lo que, probablemente aún quede algún tiempo hasta que la metformina sea comúnmente empleada para otras patologías que no sean la diabetes. Sin embargo, los resultados hasta la fecha son prometedores y actualmente la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos incluye más de 200 ensayos clínicos en curso para probar los posibles usos de este fármaco en condiciones tan diferentes como el vitíligo, la retinopatía, la fibromialgia, la aterosclerosis, la parálisis cerebral, la sepsis, el síndrome coronario agudo, la leucemia o la colitis ulcerosa.

Además del potencial que presenta la metformina para los pacientes de tantas enfermedades, ha sido también el centro de atención en conversaciones relativas a la pérdida de peso y el tratamiento de la obesidad. En los últimos años se ha popularizado erróneamente como método 'casero' de adelgazamiento para pacientes sanos, algo que desgraciadamente ocurre de forma cíclica con diferentes fármacos y que causa tanta controversia en el sector médico. Si bien es cierto que el fármaco actúa a nivel cerebral inhibiendo el centro del hambre y reduciendo el apetito, el efecto de la reducción de peso no supera los seis meses, posteriormente se estabiliza. Por lo que no es ningún tipo de remedio milagroso para el sobrepeso y, además, administrado a personas que no lo necesitan puede presentar riesgos muy graves.

Riesgos y beneficios

La metformina puede causar acidosis láctica, una enfermedad potencialmente mortal. Esta 'advertencia en cuadro negro', poco común pero muy grave, puede ocurrir por la acumulación del fármaco en el cuerpo y requiere de tratamiento hospitalario inmediato.

Cuando es administrado a personas no diabéticas o junto a otros medicamentos sin supervisión médica puede generar problemas de páncreas, cuadros de hipoglucemia y problemas cardíacos graves. Además, presenta efectos secundarios leves de estómago como diarrea, vómitos, dolor de estómago o acidez.

Como aspecto positivo para su posible futura utilización en diferentes patologías es que es un medicamento barato y de fácil acceso utilizado desde hace mucho tiempo, lo que garantiza también la seguridad.

Los recientes descubrimientos acerca de la posible capacidad del fármaco de reducir la mortalidad temprana en varias enfermedades, incluyendo la diabetes, las patologías cardiovasculares, el deterioro cognitivo y el cáncer, son altamente esperanzadores para las personas que las padecen.