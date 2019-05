Los médicos alertan contra la relajación en la visión de los perjuicios del tabaco El número de fumadores crece desde el 21 hasta el 23% en tres años y los expertos piden endurecer la normativa para reducir el consumo ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 28 mayo 2019, 16:16

España vive una paradoja respecto al tabaco: los ciudadanos son partidarios de nuevas normas para limitar por ley su consumo, pero a la vez, la percepción sobre los daños de este hábito en la salud ha disminuido. «Constatamos que en los últimos años se ha producido una relajación en la visión que se tiene sobre los prejuicios de fumar y también en la aplicación de la normativa vigente», sostiene la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que presentó ayer su encuesta anual sobre hábitos tabáquicos.

El informe refleja un ligero aumento en los tres últimos años en el número de fumadores, que pasa del 21% de la población al 23,3%. El 16,3% de los consultados es fumador diario, el 33,7% es exfumador, el 43% nunca ha fumado y el 7% es fumador ocasional. Los fumadores consumen una media de diez cigarrillos al día y comienzan con ese hábito a los 17 años. Por edades, fuman más los que tienen entre 20 y 29 años (el 25%) frente a los que están entre 30 y 39 años (23,4%) y a los menores de 20 (21,7%). El 74% de los fumadores admite que ha intentado dejarlo por lo menos en una ocasión, sin logralo, y el 80% de los que lo consiguieron no necesitó ningún tipo de ayuda.

Para reducir el consumo, opinan los médicos, resulta imprescindible no sólo que se cumpla la ley antitabaco, sino que la población tenga la percepción de que la normativa funciona. Y no siempre es así. El 62% de los encuestados creen que no se cumple la normativa que prohíbe fumar en las terrazas de bares y restaurantes. «El problema no es la ley, que ha sido una muy buena ley. El problema es que ya tiene 10 años y, en este tiempo, las formas de consumo progresan», asegura la portavoz del Grupo de Abordaje al Tabaquismo de la semFYC, Lucía Gorreto. «Muchas cosas en las que éramos pioneros, como la Ley de Espacios Sin Humos, se han dejado un poco de lado», apunta Gorrete, que reclama «adaptar las leyes, endurecerlas respecto a las nuevas formas de consumo y ser más proteccionistas en cuanto al humo ambiental del tabaco».

El conjunto de los encuestados apoya una legislación más dura contra el tabaco. El 86,3% de los encuestados por la semFYC respalda la prohibición de fumar en vehículos privados cuando viaja un menor, aunque la cifra baja si en el coche no va un niño (se queda en el 54%). Tres de cada cuatro encuestados (el 75,4%) creen que se debe prohibir fumar en lugares al aire libre en los que se producen concentraciones de gente, como las piscinas o los centros comerciales, aunque este número cae hasta el 63,4% si se habla de estadios de fútbol.

Las medidas propuestas para frenar el tabaquismo son diversas. El 51,3% aboga por que se hagan efectivas las sanciones por parte de las autoridades; el 46,7% sugiere que es necesario aumentar la vigilancia por parte de la administración; y el 42,2% defiende que es necesario dar mayor difusión a la normativa.

El tabaquismo provocó, entre 2010 y 2014, 259.348 muertes en España: 142 cada día y 51.870 anuales, según los datos del estudio 'Muertes atribuibles al consumo de tabaco en España 2000-2014', del Ministerio de Sanidad. La mayoría de esos fallecimientos tuvo lugar en hombres y la mitad se debió al cáncer, aunque en los últimos años el número de muertes atribuibles al tabaco ha caído en los hombres mientras crecían las cifras de afectación en las mujeres. De esta forma, el tabaco es la principal causa aislada de morbilidad y de mortalidad prematura evitable en España.

Los expertos calculan que el tabaco o una enfermedad relacionada con su consumo matarán a la mitad de sus consumidores. Según los datos la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 7 millones de personas consumidoras mueren anualmente por el tabaco.