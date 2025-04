Madrid y Castilla-La Mancha piden rebajar las cuarentenas

Álvaro Soto Madrid Lunes, 24 de enero 2022, 18:17 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

Madrid y Castilla-La Mancha quieren reabrir el debate de la duración de las cuarentenas de los asintomáticos y de los contactos estrechos no vacunados. Las dos comunidades han pedido rebajar el periodo de aislamiento a entre tres y cinco días, desde los siete actuales. Pero su opinión, por el momento, no es compartida por el resto de las autonomías. Andalucía, Baleares y Extremadura, por ejemplo, piden que no se recorte este periodo, una postura similar a la del Ministerio de Sanidad. Pero la discusión puede llegar a los próximos consejos interterritoriales.

Fue precisamente este órgano, en el que se reúnen los representantes del Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos, el que decidió, el 29 de diciembre, rebajar las cuarentenas desde los 10 días hasta la semana en las personas que no sufren síntomas de la enfermedad.

«Hay que irse adaptando en función de la gravedad y ahora se está en unos escenarios muy diferentes a tiempos pretéritos», afirmó ayer el consejero de Presidencia de Madrid, Enrique López, del PP. En la misma línea se pronunció el pasado viernes el presidente socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También asociaciones empresariales apoyan esta medida, dado el enorme número de bajas laborales causadas por la explosión de contagios por ómicron.

Pero el miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reclamó «prudencia» y recordó a las comunidades que deben «cumplir los acuerdos» del Consejo Interterritorial.