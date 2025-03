Restricciones por la covid: La Interterritorial de Salud debate hoy sobre el fin de las mascarillas en interiores

redacción Miércoles, 6 de abril 2022, 10:55 Comenta Compartir

Nueva reunión en la que se hablará sobre el fin de la obligatoriedad de llegar mascarillas en interiores. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se celebra este miércoles en sesión extraordinaria y en formato peresencial. Tras ello, a las 18.30 horas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informará de los asuntos tratados desde el Palacio de Fuensalida. Si el Gobierno decide finalmente adelantar a antes de Semana Santa la eliminación de la obligatoriedad en interiores, no será con el aval de los especialistas.

El Interterritorial deberá abordar el fin de este elemento de protección, pese a que este asunto no figura en el orden del día, y las posturas entre las comunidades están enfrentadas. Madrid y Cataluña lideran a las que quieren suprimir ya este elemento de protección, pero su opinión choca con otro grupo, encabezado por País Vasco y Andalucía.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, fija un plazo de «mes y medio» para retirar las mascarillas, una vez que hayan concluido eventos como la Feria de Abril o la Semana Santa, con gran capacidad de aumentar el número de contagios. En el caso de Extremadura, el consejero José María Vergeles se alinea con también con esta postura, es decir, con lo anunciado por la Ponencia de Alertas y los técnicos: esperar aún para retirar los tapaboca en interiores. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tienen sobre la mesa un documento en el que los expertos de la Ponencia de Alertas discrepan de los planes del departamento de Carolina Darias, que quería unas fiestas sin mascarilla, y proponen eliminar este elemento de protección después del Domingo de Resurrección.

Primero en los colegios

El texto elaborado por los técnicos de Sanidad y de las comunidades aboga por una desescalada progresiva en esta restricción, que comenzaría en los colegios y que por el momento, tendría la excepción de hospitales, residencias de mayores y transporte público, donde seguiría siendo obligatoria.

Además, los expertos de la Ponencia de Alertas recomiendan un «uso responsable» de la mascarilla en la población vulnerable, cuando no se pueda guardar un metro y medio de distancia de seguridad y en lugares donde no exista una buena ventilación, como los centros comerciales, supermercados, tiendas, cines, museos o bares. También aconsejan que se mantengan su utilización en centros de trabajo si no hay posibilidad de que circule el aire y si no se da un espacio suficiente entre los empleados.

Estaba previsto que el contenido del documento fuera debatido a principios de semana por la Comisión de Salud Pública, en la que participan representantes del Ministerio de Sanidad y de las autonomías, pero ni siquiera se tomó en consideración. Todo queda abierto para el Consejo Interterritorial de Salud de hoy, que se reúne en Toledo, aunque de todas maneras, la última palabra la tendrá el Gobierno.

Y en el caso de que el Ejecutivo quiera acabar con la obligatoriedad antes de Semana Santa, el calendario apremia, porque la decisión deberá tomarse en el Consejo de Ministros del próximo martes, ya que esta normativa está regulada por un real decreto.

Martes Santo

Aunque el presidente Pedro Sánchez y la ministra Darias han insistido en que retirarían la mascarilla en interiores solamente cuando contaran con el aval de los científicos, el Ministerio de Sanidad planeaba retirar las mascarillas el 12 de abril, Martes Santo, una vez que se hubieran cumplido dos semanas del inicio de la 'gripalización' de la covid-19.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, envió la semana pasada un correo electrónico a las comunidades en el que planteaba esa fecha. La respuesta mayoritaria fue que era demasiado temprano, dado que España mantiene una incidencia acumulada entre los mayores de 60 años (único dato disponible después de que se iniciara la nueva fase de vigilancia) por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.