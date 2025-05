Los positivos por covid han crecido en España un 62% en solo una semana

Alfonso Torices Madrid Lunes, 22 de noviembre 2021, 19:30 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

El aumento del número de contagios por coronavirus en España desde mediados de octubre pasado no solo es continuo sino que su ritmo no para de acelerarse. Si entre el viernes y el lunes de la semana pasada (el sábado y domingo no hay registros oficiales) los contagiados por covid habían aumentado en 9.800 personas, entre el viernes pasado y este lunes el aumento de positivos fue de 16.000, lo que significa un incremento de enfermos de un 62% en una sola semana.

Está aceleración en términos absolutos se corrobora en términos relativos. La incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días era el lunes 15 de noviembre de 112 nuevos infectados diarios y este lunes, una semana después, es de 132, un 61% más.

Aunque la incidencia en España es inferior a la de la mayoría de vecinos, lo cierto es que el crecimiento iniciado hace un mes se dispara y ya nadie se atreve a decir que no habrá sexta ola. La incidencia actual es más de tres veces superior (un 230%) a los 40 nuevos positivos diarios del 14 de octubre..

Pero un dato más apunta a que estamos entrando en un terreno peligro en puertas del puente de la Constitución, las cenas de empresa y las navidades. Por primera vez en semanas, el ritmo al que crece el porcentaje de camas ocupadas en los hospitales por pacientes covid es más rápido que el aumento del número de contagios.

La subida de incidencia coincide con el aviso lanzado por el presidente del Gobierno para que nadie se confíe porque el 90% de los adultos ya tenga la doble dosis. Pedro Sánchez alertó de que «la lucha no ha terminado» y que hay que seguir aplicando la receta que ha colocado a España entre los países con más éxito en la lucha contra la pandemia: «Mascarilla, vacunación y responsabilidad».

No al pasaporte covid en Euskadi

El sesgo negativo de los datos también se produce cuando los jueces vascos lanzaron un jarro de agua fría sobre las autonomías que meditan exigir el pasaporte covid para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes como medida para evitar la entrada de ciudadanos no vacunados y frenar el aumento de los contagios.

Usar el certificado de inmunización como principal filtro para evitar una sexta ola de la pandemia, algo que es lícito en varios países europeos, es una medida preventiva contemplada por el Tribunal Supremo y autorizada este otoño en Galicia, Baleares y Cataluña por sus tribunales superiores.

Pero esta tendencia judicial unánime se rompió este lunes con la resolución vasca, que rechazó la petición de la Consejería de Salud para que se pidiese el pasaporte covid a la entrada de establecimientos de ocio nocturno y en restaurantes con más de 50 comensales siempre que se supere la incidencia de 150 contagios diarios.

El 'no' a Iñigo Urkullu se produjo pese a que la incidencia en Euskadi está en 284 contagios diarios, más del doble de la media española. Por dos votos contra uno, los magistrados creen que la medida es desproporcionada -por ser igual para todo el territorio-, que restringe los derechos a la igualdad, intimidad, reunión y libertad de movimientos, y que «carece de fundamento». El juez disidente, por contra, la encuentra justificada.

El rechazo judicial se produce cuando al menos La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra se disponen a pedir permiso a sus tribunales para usar el pasaporte covid como cortafuegos contra la pandemia. De hecho solo Madrid tenía muy claro que no va a limitar el acceso a locales de hostelería.