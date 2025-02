La incidencia se dispara casi 100 casos y llega a los 609

Álvaro Soto Madrid Lunes, 20 de diciembre 2021, 21:03 | Actualizado 21:40h. Comenta Compartir

La curva de la pandemia de la covid-19 sigue desbocada, como demuestra la incidencia acumulada, que se ha disparado este lunes 98 puntos, hasta los 609,38 casos, en el peor fin de semana desde mediados de enero, durante la dramática tercera ola. La noticia más preocupante, sin embargo, es que no se vislumbra un horizonte de descenso. Los expertos temen que la incidencia continúe al alza durante las próximas tres o cuatro semanas, y eso que no se conoce todavía el golpe de la nueva variante ómicron.

Los contagios se mueven también en cifras récord. El Ministerio de Sanidad ha notificado 79.704 nuevos positivos, el incremento de sábado y domingo más alto también desde enero. Con este nuevo ascenso, el total de infecciones desde marzo del año pasado, con prueba positiva, se sitúa en 5.535.231.

No obstante, pese a los datos tan negativos, subyace una reflexión: las vacunas funcionan. El departamento de Carolina Darias ha notificado 85 fallecimientos, un guarismo enorme, pero mucho menor a los registrados a mediados de enero. Entonces, en días con incidencias similares, se computaban más de 400 decesos.

Y algo similar ocurre con la ocupación hospitalaria. La ocupación de las UCI por pacientes covid se eleva hasta el 15,49% (14,03% viernes), con 1.442 ingresados en estas unidades. Hace once meses, la presión era más del doble, con el 32,71% de UCI con enfermos de coronavirus.

En el crecimiento exponencial de la crisis pandémica el impacto de ómicron está aún por determinar, pero los estudios apuntan a una expansión muy rápida de esta variante. Según la 'Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España', cuyo nuevo documento se publicó este lunes, ómicron ha dado un gran salto y ya representa el 47,2% de los casos secuenciados, aunque el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) avisa en el informe de que estos resultados son «muy preliminares» porque corresponden a la semana del 6 al 12 de diciembre, puente de la Constitución, y solo se analizaron 125 muestras.

Pero el mayor problema en España, en opinión de Fernando Simón, no es, todavía, la variante detectada en Sudáfrica. El director del CCAES recordó en Córdoba que los incrementos de la incidencia comenzaron «antes de la aparición de ómicron» y avisó de que esta tasa «seguirá subiendo en las dos próximas semanas, esperemos que no muy deprisa». «Hasta el 10 o el 15 de enero esto no va a bajar, no solo por la evolución que estamos llevando, sino también por las fiestas», subrayó Simón. El epidemiólogo, favorable a nuevas medidas «porque algo tendremos que hacer», pidió «sensatez» a la población para cumplir con las restricciones que se acuerden en la reunión del miércoles entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos autonómicos, pero incidió en que la clave está en la ciudadanía, «que sabe perfectamente qué medidas de protección personal se tienen que aplicar».

Los augurios sobre ómicron tiñen de pesimismo el futuro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes de que nadie está libre de contagiarse con la nueva variante. «Es probable que los vacunados y los que se han curado de covid se infecten o reinfecten» con ómicron, subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pidió cancelar las celebraciones navideñas.