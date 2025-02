Identifican factores de riesgo para la salud asociados a la covid persistente

Un estudio del Hospital Nacional de Parapléjico de Toledo y la Universidad de Cádiz ha logrado identificar factores de riesgo para la salud asociados al Covid persistente. Los científicos han conseguido identificar marcadores en fases tempranas de la enfermedad, lo que puede ser crucial para ... desarrollar protocolos que minimicen y anulen los potenciales riesgos a corto o largo plazo para la salud de quienes se infecten del virus.

Culminan así más de tres años de trabajo que han servido para «esclarecer los mecanismos involucrados en el desarrollo del Covid persistente y encontrar vías para su prevención, diagnóstico y tratamiento», explica uno de los investigadores de este proyecto, el doctor Rafael Moreno Luna. El trabajo, publicado en varias revistas científicas internacionales, se ha basado en el estudio de tejidos de pacientes ingresados en el Hospital Nacional de Parapléjicos y en un análisis serológico a personal sanitario.

En el caso del estudio de las muestras de sangre de voluntarios profesionales de centros sanitarios, se han identificado proteínas alteradas en el suero de individuos infectados por el virus, incluso en personas que no habían tenido síntomas durante la infección.

Patologías cardiovasculares

«Estos datos nos ayudan a entender mejor la fisiopatología de la infección y, por otro, nos permiten identificar marcadores proteicos alterados en personas infectadas por el virus que podrían estar asociados, entre otros, a las patologías cardiovasculares observadas en pacientes con Covid persistente», subraya el doctor Moreno Luna, para quien «identificar estas dianas nos facilita predecir efectos adversos futuros e incluso diseñar protocolos que limiten o eliminen futuros eventos no deseados».

Este trabajo, en el que también han colaborado el Hospital Universitario Puerta del Mar, de Cádiz; el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla; la Universidad de Córdoba y el Department of Biochemistry and Molecular Biology University of Southern Denmark, ya está a disposición de la comunidad médica y científica nacional e internacional y, a partir de ahora, el objetivo será estudiar estas dianas y su seguimiento, lo que podría ayudar a tomar decisiones que permitan tener una mayor calidad de vida para las personas con Covid persistente, sobre todo las que fueron infectadas virus antes de la vacuna.