La historia clínica europea se espera para 2023 aunque avanza con dificultades

El nuevo sistema electrónico de historia clínica europea electrónica (EHR, por su siglas en inglés) comenzará a funcionar en la primavera de 2023. Es al menos la previsión que se maneja para poner en funcionamiento este sistema que recoge, sistematiza y almacena los datos de los pacientes en formato digital.

En Extremadura se aguarda la implantación de este nuevo sistema. «Permitiría a todos los profesionales sanitarios acceder a la información de los pacientes de cualquier país de la Unión Europea», explica el consejero de Sanidad, José María Vergeles. «Facilitará sin duda alguna la asistencia sanitaria, la calidad de esta y la continuidad de la atención a los ciudadanos al tener acceso inmediato de sus datos clínicos más relevantes».

Para que esta información pueda usarse en la mejora de la atención clínica y la vigilancia epidemiológica es necesario que estos datos sean interoperables entre las diferentes administraciones y países.

Un nuevo informe de la Comisión Europea ha analizado la implantación de la historia clínica digital en los países de la Unión Europea, Noruega y el Reino Unido, así como el grado de interoperabilidad existente en la actualidad. Los resultados del informe muestran una imagen heterogénea sobre la evolución de este sistema tecnológico básico para la salud digital.

«Mientras que la mayoría de los países han establecido sistemas digitales de registro sanitario, la EHR interoperable todavía no es una realidad en la mayoría de los sistemas analizados y muchos pacientes no pueden acceder a sus datos y utilizarlos fácilmente o transmitirlos entre proveedores de atención médica», resume Francisco Lupiáñez Villanueva, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Esta heterogeneidad se da tanto entre países como entre regiones dentro del mismo país. «La organización de los sistemas de salud en Europa es diversa: centralizada, descentralizada, dependiente de aseguradoras públicas, privada, etc. Esta variedad complica la foto final, ya que hay sistemas interoperables en regiones e incluso en países enteros como Estonia o Finlandia, pero no son la mayoría, y eso no facilita que haya una interoperabilidad en el ámbito europeo», describe Francisco Lupiáñez.

Baja interoperabilidad entre comunidades

En el caso de España, el investigador señala que tiene una digitalización «muy alta, al nivel de los países más avanzados de Europa, como Estonia, Dinamarca, Finlandia o Suecia», pero con un matiz para Lupiáñez, «al tener un sistema de salud muy descentralizado, la interoperabilidad de los datos entre las comunidades es muy baja, y esto afecta a la movilidad de los datos, y, por tanto, a la calidad de los servicios de salud de los ciudadanos, que pueden tener dificultades a la hora de que sus datos sean accesibles en otras comunidades autónomas».

Tanto Lupiáñez como Vergeles coinciden en señalar que la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 pone de manifiesto la necesidad de disponer de este sistema. Para el consejero extremeño «ayudará a que los enfermos puedan ser atendidos en distintos países de Europa e impulsará la investigación científica, la innovación, la salud pública y la elaboración de políticas y reglamentación». No obstante, permitirá a los sanitarios contar con un formato europeo único para los historiales médicos resumidos y otros documentos relevantes para el tratamiento de pacientes, como recetas electrónicas o pruebas de imagen, de modo que sea más fácil su intercambio dentro de la Unión Europea. «Esta necesidad se hace más patente durante circunstancias especiales, como es la pandemia», argumenta Vergeles.

«En el día a día no son tan patentes los problemas que ocasiona la falta de interoperabilidad en el ámbito europeo para los ciudadanos, pero en el momento en el que hay un reto que sobrepasa a un país o una región en concreto, como ha sido el coronavirus, la necesidad de la interoperabilidad emerge», sostiene el profesor Lupiáñez.

Además, este reto va más allá de la salud de los ciudadanos y afecta al mercado común europeo. «Si un proveedor de un país quiere entrar en el mercado de otro país de la UE, tiene que adaptar su producto a diferentes sistemas, lo que hace que no sea un mercado homogéneo», explica el profesor.

Sin embargo, el responsable de Sanidad en Extremadura asegura que no se trata de una tarea fácil haciendo referencia a esa citada heterogeneidad que se da a nivel europeo. «La organización de los sistemas de salud en Europa no es homogénea», afirma, «esta diversidad complica la implantación de la historia clínica única ya que, aunque hay sistemas interoperables en regiones e incluso en países enteros, no son la mayoría, y eso dificulta que haya una interoperabilidad en el ámbito europeo».

Estudio

La investigación se ha realizado a partir de una encuesta enviada a 58 expertos independientes y miembros de la eHealth Network, una red voluntaria impulsada por la Comisión Europea y los estados miembros, cuyo objetivo es elaborar directrices para potenciar el acceso, la calidad y la sostenibilidad en los sistemas y servicios de salud transfronterizos de la UE.

El informe señala que esta red europea ha tenido «un impacto limitado» en la superación de las barreras de acceso a los datos de salud y apunta al carácter «no vinculante» de sus directrices como una de las causas principales de que estas recomendaciones hayan tenido «poco impacto en los estados miembros». En este sentido, Lupiáñez destaca que «el problema con la implantación de los sistemas de EHR y su interoperabilidad no es solo tecnológico, sino también político», y añade que «hay que ver las historias clínicas electrónicas y la salud digital como una oportunidad no solo para los sistemas de salud. Es un sector intensivo en I+D que puede generar empleo y que podría situar a Europa en un papel relevante frente a los EE.UU y China», finaliza Lupiáñez.

La interoperabilidad se establecerá en primer lugar con Portugal y a partir de junio de 2022 con Malta, República Checa, Estonia, Croacia, Luxemburgo y Francia, países que también han logrado establecer las condiciones necesarias para interoperar.

«Según los Sistemas de Información, la receta europea empezará en junio de este año y la historia clínica arrancará en la primavera en 2023», concluye Vergeles.

En cuanto al uso de la historia clínica electrónica, los países que tienen los niveles más altos son Dinamarca, Estonia y Finlandia, mientras que el servicio más común es la visualización de los resultados de las pruebas, seguido de los servicios de receta en línea y cita previa. Algunas regiones en España están ya a este nivel

No obstante, a pesar de las limitaciones, el informe también destaca que los marcos legales y los entornos institucionales se encuentran avanzados en la mayoría de los países analizados. El 80% ya ha aprobado legislación nacional sobre EHR, 26 países ya proporcionan a sus ciudadanos acceso por ley a los datos de EHR y en 20 se ha incluido en la legislación que el acceso de los ciudadanos debe ser posible independientemente de la tecnología.