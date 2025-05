«Mi hijo ha dejado de ser invisible»

María de las cuevas Miércoles, 17 de noviembre 2021, 11:25 Comenta Compartir

Lola del Olmo es una madre que lucha por integrar en la sociedad y, en especial, con los niños de su edad, a su hijo Fernando, de cinco años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en grado severo. La evolución de su hijo, que ha pasado de el auto-aislamiento y la ausencia de comunicación e interacción con los demás, a jugar con todos los niños de su clase como uno más, en el curso académico que le corresponde por su edad, es un ejemplo que da esperanzas a otras familias españolas que están en su misma situación.

Lola comparte su historia a través de Instagram en su cuenta @fiveheartsforme, en la que publica los vídeos de cómo evoluciona su hijo 'Fer' gracias a la terapia que realiza y asegura que, «ha dejado de ser invisible». «El problema -dice- es que esta terapia es de carácter privado y no todo el mundo puede tener acceso a ella». Por eso, Lola ha creado el programa 'Ayúdame a crecer', que han apadrinado destacos deportistas como el futbolista del Real Madrid Dani Carvajal, la atleta Ruth Beitia o el tenista Rafa Nadal, entre otros. «El programa recauda fondos para que niños de toda España puedan acceder a lo mismo que tiene 'Fer', que le ha permitido integrarse, dejar de ser invisible», destacó Lola, que recordó que «el autismo en España no recibe ninguna ayuda estatal, a pesar de que uno de cada 54 niños nace con este trastorno».

El caso de 'Fer' ha sido una sucesión de «buena suerte», considera su madre, ya que fue diagnosticado con solo 18 meses. Era un bebé bueno y de lo más tranquilo. Tanto, que alertó a su pediatra: «Es tan bueno que cuando se despierta no se mueve de su cuna ni tampoco nos llama; se queda quieto, esperando», explicaban al médico sus padres, Jorge Espina y Lola del Olmo, en una revisión rutinaria en un hospital de Texas, Estados Unidos, donde residían entonces por motivos laborales. «El pediatra enseguida quiso hacerle unas pruebas, ya que no le parecía normal que el bebé no se comunicara, y así fue como 'Fer' tuvo un diagnóstico temprano, que ha sido muy importante en su evolución».

Terapia en familia

A Lola le comunicaron que su hijo nunca llegaría a hablar, pero hoy es el día que sus padres y sus cuatro hermanos celebran que Fernando no sólo habla, sino que va al curso escolar que le corresponde por edad, cumpliendo los objetivos de cualquier otro niño de cuatro años. Su madre recuerda cómo, de un día para otro, su domicilio se llenó de terapeutas que desarrollaban un intenso programa de ocho horas diarias de intervención con su bebé siguiendo la terapia ABA (Applied Behavior Analisys), que es «la única a nivel mundial que está avalada científicamente a día de hoy», resalta Lola. «En Estados Unidos no te dan opción, funcionan así. El terapeuta nos enseñaba y nos ponía deberes para seguir con la terapia y sacar el máximo potencial del niño y todo ello lo cubre el seguro médico. En aquel país entienden que si no se ponen en marcha todos los mecanismos cuanto antes para impulsar el desarrollo del niño, con el tiempo será más problemático para el estado los cuidados de estas personas», explica Lola. «Este tipo de intervenciones no son sencillas, implica mucho trabajo, pero he comprobado los buenos resultados obtenidos cuando trabajas tanto, y es una alegría ver a 'Fer' integrado en clase, jugando con otros niños porque ha desarrollado habilidades sociales y ya no se escapa, ni trepa a lo más alto de los árboles en los parques, que son dos conductas habituales en estos niños. Al contrario, juega con todos y aprende, como todos, a leer y a escribir. Mi objetivo es que pase a primaria con el resto de compañeros».

Meses antes del confinamiento, la familia regresó a España y establecieron su residencia en Santander. Lola sintió «mucho miedo» a que su hijo «retrocediera en toda esa evolución que había conseguido». Llegó el confinamiento, que fue duro para todos los niños, pero «especialmente conflictivo para niños con problemas de desarrollo, ya que necesitan mantener unas rutinas, hacer ejercicio físico y establecer contacto con la gente».

Contaco con otras familias

Días antes de abandonar EE UU para fijar su residencia en España, ocurrió lo que Lola considera una «gran fortuna» que fue que su terapeuta americano le puso en contacto con Lovaas Foundation, un centro con sede en Barcelona, «el único que hace una réplica exacta de la terapia en EEUU», explica. De esta forma, su hijo ha continuado con la misma terapia, y para ello, un miembro de Lovaas Foundation, con sede en Barcelona, viaja semanalmente a Santander para formar al equipo que trabaja a diario con 'Fer'.

Las tres claves de este método es: un diagnóstico temprano para empezar a trabajar cuanto antes; que el niño con TEA aprenda siempre, como el resto de niños, desde el pasarlo bien y disfrutar con que lo que le enseña, siempre a través del juego; y dar mucha formación a las familias para que cuando el terapeuta finalice la sesión de dos horas diarias, los padres continúen los mismos pasos.

Desde que Lola abrió su cuenta de instagram, familias de toda España se ponen en contacto con ella para tener más información y se llenan de esperanzas de futuro para sus hijos.

En el proyecto 'Ayúdame a crecer' participan Lovaas Foundation y la Fundación Ana Carolina Díez Mahou. Todo el dinero que reciben con las donaciones está destinado al desarrollo de programas de trabajo y asesoramiento a familias, que mejoren el desarrollo evolutivo de los menores diagnosticados de las patologías de TEA y enfermedades neuromusculares.

El retraso del diagnótico

Víctor Rodríguez, director clínico de Lovaas Foundation, explica que para los niños diagnosticados de TEA, «lo más importante es que el aprendizaje sea divertido, igual que en un niño típico. Es importante entender que este trastorno, a día de hoy, sólo lo podemos trabajar y luchar contra el desarrollo de síntomas desde un punto de vista educativo. El foco debe ir muy centrado en enseñar habilidades. Es más importante cómo aprenden que el propio contenido. Deben aprender de una forma divertida, igual que lo haría cualquier niño. Necesitamos enseñarles mientras lo pasan bien, de una manera agradable y significativa para ellos. Sin diversión, el aprendizaje tiene una vida muy corta. Dicho de otra forma, no necesitamos enseñarles a ponerse el pantalón sino a que lo sepan hacer cuándo lo necesiten».

Uno de cada 54 niños en España es diagnosticados de TEA, según el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades. Desde el punto de vista del diagnóstico, el retraso en detectarlo lo único que facilita es que las dificultades se incrementen y cronifiquen. «En este aspecto, todavía hay mucho margen de mejora para un diagnóstico temprano, que nos ayude a prevenir el deterioro de áreas afectadas en el menor», advierte Rodríguez. «Cada seis meses evaluamos a los niños de 1.500 habilidades y, generalmente, en los primeros seis meses observamos mucha disminución en los menores afectados de los comportamientos de inflexibilidad, autoagresión y rabietas. Esto nos permite poder proyectar en cada niño qué podrá hacer según la fase en la que estén. Cuanta más conducta inapropiada tiene el niño, menos aprende. Lo primero que hay que hacer es prepararlos para aprender de forma efectiva y cada vez más rápida, por eso es importante reducir estos patrones inapropiados, porque es lo que dificulta el aprendizaje del niño. . Después, llegamos a una segunda etapa donde puedes observar hacia dónde va el niño y sus habilidades», explica Rodríguez.