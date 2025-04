La mascarilla al aire libre dejará de ser obligatoria desde el jueves

Álvaro Soto Madrid Viernes, 4 de febrero 2022, 08:30 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

En menos de 72 horas, el Gobierno ha pasado de convalidar en el Congreso con una triquiñuela el decreto que ampliaba la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores a anunciar, en una entrevista en la radio, el fin de esta restricción. La ministra de Sanidad. Carolina Darias, ha informado este viernes de que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el real decreto que eliminará la obligación de utilizar este elemento de protección al aire libre. La medida entrará en vigor probablemente el jueves, un día después de la publicación en el BOE del Real Decreto, que sería el miércoles. Antes, para el lunes, Darias ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario en el que explicará a los consejeros autonómicos los motivos de una decisión que se ha resistido a tomar pese a la presión de la mitad de las autonomías y a que no existía un criterio científico que la avalase.

La ministra ha defendido en la Cadena Ser que la obligación de las mascarillas ha sido «una medida de prudencia durante el tiempo estrictamente necesario hasta que los indicadores aconsejaran una medida distinta» y ha argumentado que esta restricción ha funcionado porque ha supuesto un «'efecto barrera'». Además, ha recordado que el virus «ha aminorado un 30% las últimas semanas».

Pero este descenso ya era más que notable el martes, cuando el Gobierno prolongó la obligación de la mascarilla con polémica en el Congreso: mezcló el visto bueno a esta restricción sanitaria con la aprobación de la 'paguilla' de los jubilados. Quien votara en contra de la mascarilla lo hacía también contra ese dinero extra para los mayores. La propuesta salió adelante, pero incluso los grupos que apoyaron el decreto pusieron el grito en el cielo contra el Gobierno por utilizar una trampa legal para conseguir su objetivo.

En el Consejo Interterritorial del miércoles, Darias recordó que la mascarilla al aire libre fue una petición de las comunidades a finales de diciembre, cuando estalló la sexta ola. También adelantó que la eliminación de esta restricción estaba «más cerca», pero defendió ante los consejeros autonómicos que la medida estaba avalada por «el posicionamiento de la Ponencia de Alertas», uno de los órganos científicos que asesoran al Ministerio de Sanidad durante la pandemia. De hecho, la ministra dijo que se ha amparado en que la ciencia respaldaba una restricción que en el Interterritorial ya había sido criticada por la mitad de las comunidades. En realidad, los expertos han mostrado muchas dudas, o directamente se han posicionado en contra de esta medida, porque la experiencia de la pandemia ha demostrado que la inmensa mayoría de los contagios se producen en lugares cerrados o con mala ventilación. La mascarilla era una medida «simbólica», coincidían los especialistas, para recordar a la población que la emergencia sanitaria no estaba superada, pero no tenía ninguna validez. «No es útil y el aval que el Congreso dio el martes me parece inapropiado», afirmaba Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

Pero todavía el jueves, Darias seguía sin dar plazos para el fin de esta obligatoriedad. Hoy viernes, finalmente, en una entrevista en la Cadena Ser, Darias ha anunciado el final de la restricción, ha indicado que «la convalidación [el martes en el Congreso] es una previsión constitucional» y se ha amparado en que en diciembre se adoptó «la vuelta a las mascarillas ante el crecimiento exponencial de la incidencia y la incertidumbre» de ómicron.

Inmediatamente la oposición no ha dudado en atacar a Darias por la sucesión de acontecimientos de esta semana. «Estamos hablando de algo sagrado, la salud. Utilizan la mascarilla como cortina de humo a sus problemas», la exministra de Sanidad Ana Pastor, del PP. El Secretario de Organización Nacional de Ciudadanos, Borja González, criticó que la ministra «se había reído» de los españoles «en tres actos: 1. Propones una medida absurda sin ninguna base científica. 2. Cuelas su votación en la aprobación de medidas de pensiones. 3. Anuncias su final una semana más tarde. Es un insulto constante». España será, junto con Italia, los dos países europeos que más tarde retirarán la obligación de las mascarillas al aire libre.

Las resistencias a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores eran ahora mayores, sobre todo, tras la polémica convalidación en el Congreso, el pasado martes, del decreto que amplía su uso (votado conjuntamente con asuntos ajenos a la sanidad, como la revalorización de las pensiones). La aprobación volvió a agitar una controversia que divide a las comunidades. Madrid, Cataluña, Castilla y León, Murcia y Galicia reclamaron en el Interterritorial acabar ya con esta restricción, mientras que la Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y País Vasco insistieron en mantenerla hasta que la incidencia acumulada no caiga a niveles aún más bajos.

Antiviral de Pfizer y nuevo medicamento de Astrazeneca Sobre el antiviral de Pfizer, Darias ha señalado este viernes que están a punto de terminar la parte contractual y esperan que «en poco tiempo» pueda firmarse la compra y disponer de esos antivirales. Además, Darias ha señalado que este viernes van a dar a conocer un acuerdo con Astrazeneca «en virtud del cual van a adquirir un medicamento que se suma a estos medicamentos contra la lucha del coronavirus». Ha explicado que estará indicado para aquellas «personas inmunocomprometidas y que las dosis que se les inoculan no llegan a alcanzar ese nivel de protección de anticuerpos». La ministra ha celebrado que este tratamiento se «suma al portfolio» de medicamentos contra el coronavirus y que estará disponible «a lo largo de este mes de febrero».