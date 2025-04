La realidad que esconden las freidoras de aire

irene toribio Lunes, 23 de mayo 2022, 16:05 Comenta Compartir

Una alternativa saludable a la clásica 'fritanga'. Así nos vendieron las freidoras de aire y que levante la mano quien no tiene una ya en casa. ¿Patatas fritas sin necesidad de usar litros de aceite? ¿Filetes empanados sin ese sabor grasiento? Imposible no caer en la tentación. Pero, ¿qué le hacen realmente estas 'airfryer' a los alimentos? Freir, desde luego, no. Eso de 'freidora' sin aceite no debería llevarnos directamente a la falsa idea de que estamos consiguiendo alimentos fritos.

Este electrodoméstico, como su nombre indica, cocina los alimentos con aire caliente. Se trata de proceso de cocción que se consigue a través de un sistema de circulación de aire caliente, así que no tienen nada que ver con las freidoras convencionales, es más, son mucho más parecidas a un horno, aunque bastante más rápidas por la concentración del aire.

A la hora de cocinar en la 'airfryer' existe una clara diferencia, entonces, entre dos tipos de alimentos: los que tienen su propia grasa y los que no. Cuando cocinas alimentos que sueltan su propia grasa, como es el caso de la carne, se frien gracias a su grasa al ser cocinados por encima de los 180 grados. Pero cuando los alimentos no tienen grasa, por ejemplo unas patatas, entonces aconsejan untarlas en aceite previamente.

¿Cuánto consumen las 'airfryer'?

Si comparamos estas freidoras de aire con un horno, que realmente es lo más similar, podemos comprobar que reducen el consumo en dos aspectos clave: Consumo eléctrico y ahorro en la cesta de la compra.

La potencia del horno es mayor, suele alcanzar unos 3000 vatios, y el espacio a calentar es mucho más grande, por lo que el tiempo de cocinado se eleva. La freidora de aire, sin embargo, calienta un espacio mucho más reducido a una potencia muy alta, en torno a unos 1.500 vatios, por lo que es bastante más rápida.

Además, es una obviedad que al utilizar menos aceite (en muchos casos de alimentos no grasos basta con rociar con un spray), suponen un ahorro económico en la cesta de la compra, y oye, eso también ayuda al bolsillo a final de mes.

¿Son las freidoras de aire una alternativa realmente saludable?

Los expertos señalan que al no usar prácticamente aceite, las calorías que consumimos son menos, por tanto sí, son más saludables que freir de manera convencional. Sin embargo, algunos señalan que para cocinar ciertas verduras siempre será mejor hacerlo al vapor. La nutricionista Adriana Martín cree que esta máquina «permite cocinar de forma menos calórica, es rápida y la comida adquiere un sabor y una textura muy buenos. Creo que es una herramienta interesante, aunque no imprescindible».

Entre las ventajas de las freidoras de aire, además del bajo consumo, la rapidez y las calorías, destaca la ausencia de olores. En definitiva, si buscas una alternativa saludable a los alimentos fritos como las patatas, la freidora de aire es la solución. Pero no es lo único que puedes cocinar con este electrodoméstico. También puedes preparar desde pasteles hasta pescados, pizzas, croquetas... El único límite para elaborar recetas con la freidora de aire es tu creatividad culinaria.

