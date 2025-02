Feijoó, Moreno, Urkullu y Aragonés replican a Sánchez que usar mascarilla no es suficiente El presidente catalán acusa a Sánchez de «temerario» tras las medidas adoptadas. El presidente gallego, contrario a que no hagan cuarentena los vacunados con dos dosis que tengan contacto estrecho con contagiados

Los presidentes de Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña, han respondido este miércoles a las propuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que imponer la mascarilla en exteriores y la tercera dosis de la vacuna no son medidas suficientes para frenar la sexta ola del coronavirus, según han asegurado fuentes autonómicas.

Tanto Alberto Núñez Feijóo, como Juan Manuel Moreno y Pere Aragonés han planteado durante su intervención en la Conferencia de Presidentes que se celebra este miércoles de forma telemática que se cree un fondo covid para hacer frente al gasto en el que están incurriendo las regiones para frenar la pandemia.

Además, los presidentes de Galicia y Andalucía han reclamado una Ley de Pandemias al Gobierno, mientras que Íñigo Urkullu ha reclamado mayor seguridad jurídica que respalde las medidas que adoptan las CCAA. De hecho, ha propuesto volver a limitar los horarios de cierre de la hostelería a las 23:30 horas en el caso de los restaurantes y el aforo al 60 por ciento con un máximo de 10 comensales por mesa.

Mientras que el presidente gallego ha propuesto que se extienda la exigencia de test diagnósticos en los aeropuertos y las estaciones de trenes a los viajeros españoles, no solo a los extranjeros y ha planteado la no celebración de cotillones de Navidad o Cabalgatas de Reyes porque asisten niños que aún no están vacunados.

Aragonès acusa a Sánchez de «temerario»

El presidente catalán, por su parte, ha defendido las restricciones adoptadas por el Govern para hacer frente a la pandemia y ha considerado «claramente insuficientes» la medidas anunciadas por el Gobierno central en la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Según el dirigente de ERC, en plena sexta ola, «no actuar es absolutamente temerario». «Con tristeza, el Gobierno se está equivocando al no tomar medidas ahora», ha asegurado. A su juicio, el Ejecutivo central «no ha mostrado la valentía necesaria». El presidente catalán ha valorado el resultado del encuentro con Sánchez con los dirigentes autonómicos como «decepcionante y preocupante». «Muestro mi absoluta disconformidad», ha señalado desde el Palau de la Generalitat .

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado, como lo había hecho previamente el lehendakari Iñigo Urkullu, «medidas más valientes, coordinadas, y en todo el Estado, con los matices convenientes adaptándose a la realidad epidemiológica de cada territorio». Aragonès se ha mostrado «sorprendido por las pocas medidas» expuestas por el presidente Sánchez y ha pedido «responsabilidad, sabiendo que tomar medidas no es fácil ni popular, pero sí totalmente necesario». En concreto, sobre la decisión de que las mascarilla vuelvan a ser obligatorias en la calle, ha considerado que se trata de una medida que se adopta más bien para «hacer ver» que se toman decisiones.

La Generalitat está a la espera de que el TSJC autorice la aplicación de un nuevo toque de queda nocturno para los próximos 15 días en las localidades de más de 10.000 habitantes que registren peores cifras de incidencia. El Govern pretende además decretar el cierre del ocio nocturno, así como la prohibición de reuniones de más de 10 personas. También considera necesario limitar el aforo en la restauración, los comercios y los gimnasios.

En la conferencia de presidentes, el dirigente de ERC ha pedido que se apliquen medidas de restricción a las demás autonomías, en la línea de lo que están haciendo muchos otros Estados europeos. También ha incidido en la fuerte interacción entre territorios, especialmente en estas fechas. El presidente catalán ha querido dejar «claro» que el virus «no entiende de territorios, y que es necesario seguir el ejemplo de otros países europeos». En su intervención, ha reclamado además al Gobierno la extensión del fondo Covid para el año 2022, para poder reforzar el sistema sanitario y crear líneas de ayudas económicas para los sectores más afectados por las restricciones. Ha lamentado, eso sí, que Sánchez no le haya dado ninguna respuesta concreta. También ha pedido que los padres con hijos que tengan que cumplir cuarentena puedan pedir la baja laboral para hacerse cargo.