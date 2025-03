La falta de datos fiables dispara la incertidumbre ante la octava ola

El otoño traerá una nueva ola de covid-19, la octava, que se solapará con la primera epidemia de gripe tras la pandemia. Y aquí ... acaban las certezas de los expertos respecto a la situación epidemiológica de los próximos meses. El comportamiento cambiante de los virus, la posibilidad de que surjan nuevas variantes y sobre todo, la falta de datos sobre la prevalencia de la covid en España, disparan la incertidumbre entre los profesionales, que se preparan para un horizonte variable con cada vez menos herramientas estadísticas.

La fase de 'gripalización' de la covid, que comenzó en abril, ya había supuesto un descenso en la cantidad de información recopilada, pero en las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad la ha recortado aún más. Desde el 7 de octubre, el departamento de Carolina Darias solo publica un boletín semanal, en lugar de dos (antes de la 'gripalización' eran diarios), a lo que se suma que los datos sobre la incidencia acumulada son cada vez más inexactos: desde abril solo se mide la incidencia en los mayores de 60 años. Además, la extensión de los autotests, cuyos resultados se notifican solo en ocasiones a las autoridades sanitarias, ha distorsionado la curva de contagios, de manera que los especialistas dudan de su credibilidad.

«Hay un apagón de información para justificar que no se tomen medidas impopulares, como la obligación de usar mascarilla en los interiores. Necesitamos saber cómo está circulando el virus, pero algunos piensan que es preferible no saberlo», ironiza Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG). En la Atención Primaria y en los hospitales están notando un importante aumento de contagios de covid y de gripe que las estadísticas recogen muy parcialmente. «No tenemos la dimensión real de la enfermedad porque nos falta, por ejemplo, información de los jóvenes», subraya Armenteros.

Otro indicador que ayudaba a dibujar la situación epidemiológica también ha perdido calidad. El informe sobre las variantes se elabora ahora con menos de 50 análisis de muestras semanales, cuando en verano se hacían más de 2.000 y en enero, más de 3.500. De hecho, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que elabora este texto, admite que «la información relativa a la semana 38 de 2022 (19 a 25 de septiembre) debe interpretarse con cautela debido al escaso número de muestras secuenciadas aleatoriamente con información disponible (49 muestras de cuatro comunidades)».

«Es posible que se estén realizando menos análisis de muestras porque la prevalencia de ómicron es del 100%, pero vemos que pueden surgir nuevas variantes y los centros de referencia no pueden relajarse. No cuesta nada tener buenos datos para que no nos atropelle una nueva ola», cuenta Estanislao Nistal, profesor de Microbiología en la Universidad CEU San Pablo. Las variantes emergentes son uno de los riesgos. En Estados Unidos, la BQ.1 y la BQ 1.1, no detectadas en España, suponen ya el 16% de los contagios.

Ante la ausencia de datos, los especialistas manejan otras variables. Armenteros cree que España se ha salvado por ahora del gran aumento de casos que han registrado países como Alemania por dos factores, «el buen tiempo y los altos niveles de vacunación». «Cuando comience el mal tiempo, podemos ver un repunte», avisa. En un sentido similar, Nistal anticipa dos posibles escenarios: «Podemos ser como Reino Unido, que gracias a sus altos niveles de vacunación y a que el virus circuló sin control en las olas anteriores, están mejor inmunizados, sufre una nueva ola más suave. O podemos ser como Alemania. Yo creo que nos pareceremos más a Reino Unido, pero si surge otra variante más contagiosa y con mayor escape vacunal, como ocurrió a principios de este año con ómicron, podemos vernos otra vez en problemas».

Entre los datos disponibles, la incidencia acumulada en los mayores de 60 años sigue creciendo. Según la actualización publicada este viernes, este indicador subió 26 casos en la última semana hasta alcanzar los 221,58. Sin embargo, este aumento aún no repercute en las hospitalizaciones, que se mantienen estables: el 2,72% de las camas totales están ocupadas por pacientes covid (3.303 ingresados), una cifra que cae hasta el 2% en las UCI (174 enfermos en cuidados intensivos). Además, en los últimos siete días, el ministerio ha contabilizado 75 fallecimientos, que elevan el total de muertes por covid desde el inicio de la pandemia a 114.858. Mientras, el 34,8% de los mayores de 80 años ya ha recibido la cuarta dosis (segunda de refuerzo).