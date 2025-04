Los españoles se informaron del covid por los medios más que por los médicos

Los españoles señalan a los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) como principal fuente de información sobre la covid-19, por encima de ... los consejos recibidos de los médicos y de las búsquedas en internet. Esa confianza en los medios queda reflejada en la encuesta 'Conocimientos de la población española sobre COVID', presentada este martes en Madrid por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc) con la idea de arrojar luz acerca del conocimiento que tiene la sociedad sobre el SARS-CoV-2, la vacunación o cómo está evolucionando la patología.

Concretamente, el 47% afirma que los medios de comunicación han sido su fuente de información principal en todo lo relacionado con la enfermedad, frente al 29% que señala a los médicos y el 17%, que se informó del virus por internet. «Este dato es especialmente llamativo, e inquietante, pues durante la pandemia los bulos y las noticias falsas corrían a través de las redes sociales y medios de comunicación. Es imprescindible acudir a medios que recurran a fuentes fiables y contrastadas, para no contribuir a la desinformación», ha destacado en la presentación de la encuesta el doctor Miguel Ángel Goenaga, médico del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Donostia-OSI de Donostialdea.

El estudio, al que han respondido 1.137 personas de todas las provincias del territorio nacional, también revela que los españoles no tienen claro cuál fue la causa de la epidemia, y así el porcentaje de quienes piensan que fue un origen natural, es decir que el virus saltó de animales a humanos (29,6%) es muy similar al que se decanta por un origen artificial, un virus creado en un laboratorio (28,4%), u ambas cosas (28,1%).

A la pregunta de si le preocupa que en el supuesto de que se infecte, pueda tener alguna secuela a largo plazo (el llamado covid persistente), la mayoría de los encuestados, un 77% responde afirmativamente frente a casi el 17%, a quienes no les inquieta esta posibilidad. Y en cuanto a la cuestión de si creen que el covid va a desaparecer, una inmensa mayoría (91,5%), estima que el SARS-CoV-2 siempre estará entre nosotros como un agente infeccioso más, algo similar a lo que sucede con el virus de la gripe. Son muy pocos (2,9%), los que afirman que este patógeno desaparecerá. «Debemos extremar la precaución para evitar el contagio y hacer recordatorios periódicos de las medidas necesarias a la población», ha comentado en este sentido el doctor José Ramón Blanco, médico del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital San Pedro-CIBIR de Logroño.

Además, una mayoría de encuestados (el 82%) sabe que el virus se puede contagiar con más facilidad a través de las gotas pequeñas que se expulsan al toser, estornudar o al hablar, mientras que casi un 14% cree que el foco de contagio se debe al contacto físico estrecho con una persona infectada.

A favor de las vacunas

La encuesta pone de manifiesto que existe un alto grado de conocimiento de las medidas para evitar el contagio. La mayoría se decanta por prácticas básicas de salud e higiene, como el lavado de manos (74%) y la utilización de mascarilla en lugares cerrados o sin ventilación (71,6%). Un 61% considera imprescindible, además, mantener al día las pautas de vacunación contra la enfermedad.

En este sentido, la inmensa mayoría de los encuestados, un 89,4%, considera que la vacuna alberga beneficios para quienes deciden protegerse, además de reforzar el sistema inmunitario de quien la recibe. Solo un 6% opina que estas vacunas no reportan ningún beneficio para la salud.

Y mientras el 80% cree que la vacuna ofrece una protección temporal, solo el 2,3% estima que la protección durará toda la vida. Además, el 60% confía en la seguridad y eficacia de las vacunas frente a un 13% que las ve efectivas contra el virus, pero no seguras. Al contrario piensa un 5,5%, que las considera seguras, pero no efectivas a la hora de paliar la enfermedad. No obstante, un 7,2% opina que las vacunas no son seguras.

Profesionales especializados

Los resultados de esta encuesta se han dado a conocer en el marco del I Encuentro Seimc con Comunicadores Sanitarios, que esta sociedad científica ha celebrado este martes en la Asociación de la Prensa de Madrid, y en el que han participado periodistas sanitarios y responsables de gabinetes de instituciones que fueron clave durante la pandemia.

El encuentro se enmarca en una de las principales iniciativas que tiene la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, orientadas a los medios de comunicación, la Escuela Online de Periodistas Seimc, que dentro de poco arrancará su segunda edición. Para el presidente de la Seimc, el doctor Antonio Rivero, la pandemia ha evidenciado la necesidad que tiene España de contar con profesionales especializados en enfermedades infecciosas, al igual que ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, además de asegurar una atención continuada en los servicios de microbiología clínica de los hospitales españoles.

«Nuestra organización tiene el deber de proporcionar recursos y herramientas que permitan a los periodistas desarrollar su trabajo con total seguridad. Por ello, hemos puesto en marcha iniciativas como la Escuela de Periodistas, un espacio de dialogo donde podemos detectar aquellas necesidades que tengan tanto los periodistas, como los facultativos, a la hora de desempeñar su labor correctamente. Incluso, estamos valorando una posible formación reglada», ha resaltado Rivero.