El 55% de los españoles ya es consciente de que el bronceado puede ser síntoma de daño cutáneo

Cantabria Labs ha presentado los resultados de su 'VIII Observatorio Heliocare: hábitos al sol' con el objetivo de evaluar los hábitos de fotoprotección de los españoles. La encuesta ha contado con la participación de 42.000 españoles y, a pesar de que los resultados son cada año más positivos, demuestra que aún queda mucho por aprender sobre la protección solar.

Todavía un 45% de las personas no es aún consciente de que el bronceado no solo no es sinónimo de salud, si no que puede ser síntoma de daño cutáneo. Otro punto destacado en la encuesta es que el criterio más valorado por los consumidores a la hora de elegir la protección es la textura del producto, así lo ha confirmado el 36% de los encuestados, seguido por el factor de protección (SPF) con un 28% y la marca con un 15%.

Casi la mitad de la muestra desconocía los daños que pueden causar la luz azul de los dispositivos móviles a los que nos esponemos cada día, pero, un 67% ya es consciente de la existencia de la fotoprotección oral. Cantabria Labs recalca la importancia de combinar fotoprotección tópica y oral para multiplicar la resistencia de la piel al sol.

Sorprendentemente, casi un 60% de los encuestados no ha ido nunca al dermatólogo o su última visita fue hace más de tres años, aunque por suerte, casi el mismo porcentaje de personas ya utilizan fotoprotector durante todo el año y no solamente en verano.

Sobre estas conclusiones, María Vitale, dermatóloga y Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs, opina que «aún queda mucho camino por recorrer, la población debe tener claro que la protección solar no solo es vital para prevenir el cáncer de piel, sino también para alcanzar y mantener la salud y belleza de la piel».

Por su parte, la Dra. Magdalena de Troya, directora y fundadora del proyecto Soludable y Jefa de Servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del HUCS, explicó en el VIII Observatorio Heliocare que «si tenemos en cuenta que una de cada seis personas a lo largo de su de vida va a sufrir alguna modalidad de cáncer de piel, se vuelve imprescindible difundir estas recomendaciones y promover buenas prácticas de fotoprotección abordando diferentes escenarios, como el educativo, el sanitario o el turístico».