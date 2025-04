España vuelve a entrar oficialmente en fase expansiva de la pandemia

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Martes, 26 de octubre 2021, 16:04 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

España en su conjunto acaba de entrar de nuevo en la fase expansiva de la pandemia, según los últimos informes del Ministerio de Sanidad. Las estadísticas publicadas en las últimas horas por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) revelan que desde el pasado 15 de octubre la epidemia ha dejado de replegarse a nivel nacional , ya que el denominado número de reproducción básico instantáneo (Rt), el número promedio de casos secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a contagiar, ese día se situó en 1,01, por encima del 1 que marca el listón en el que se considera que una pandemia está en fase de «ensanchamiento» o «agrandamiento». Desde entonces, y hasta el 18 de octubre (últimos datos disponibles) el Rt no solo no ha vuelto por debajo de 1en ningún momento, sino que marca ya 1,02.

De acuerdo con las cifra de los últimos informes del ISCIII, con datos ya asentados, España no se movía en la fase expansiva desde el período que fue desde 17 de junio al 23 de julio. Durante ese espacio, que corresponde exactamente a la pasada quinta ola, el país llegó a alcanzar un Rt de 1,74 el 1 de julio, la mayor de toda la pandemia, a excepción de los niveles de contagios del inicio de la crisis sanitaria cuando entre marzo y abril de 2020 el país se movió en Rt de hasta 2,74.

Al alza

Por el momento, el territorio nacional no se acerca, ni muchísimo menos, a esos niveles de transmisión. Es más, tampoco anda cerca ni siquiera de la transmisión vírica que acabó desembocando a finales de julio en una incidencia acumulada a 14 días de 701 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la situación sí que empieza a ser preocupante, según confiesan en responsables del Carlos III. Y es que en la práctica totalidad de territorios y provincias la tendencia del número de reproducción básico ha sido al alza durante los últimos días registrados.

Además, el Rt en 11 de las 17 comunidades ya estaba por encima del 1 el 18 de octubre. Se trata de Aragón (1,17), Asturias (1,14), Islas Baleares (1,07), Canarias (1,13), Castilla y León (1,18), Cataluña (1,03), Comunidad Valenciana (1,03), Galicia (1,06), Murcia (1,09), Navarra (1,23) y País Vasco (1,17). Otras cuatro autonomías están en 1 ó a menos de una décima de alcanzar el listón que marca la expansión de la pandemia. Son Castilla-La Mancha (0,95), Extremadura (0,96), Madrid (0,97) y La Rioja (1).

Las estadísticas de Sanidad publicadas en las últimas horas certifican que el repliegue del virus durante esta quinta ola tocó suelo oficialmente el 1 de septiembre, cuando el Rt, que anticipa siempre tendencias, marcó su mínimo de 0,78. Solo dos semanas después, el jueves 14 de octubre, la incidencia acumulada marcó su mínimo de los últimos meses con 40,52 casos cada 100.000 habitantes.

Las gráficas del ISCIII muestran que desde primeros de septiembre el Rt tanto nacional como el de la mayoría de las comunidades ha emprendido un camino de dientes de sierra pero de clara tendencia ascendente. En el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), sin embargo, no se atreven a certificar que esta escalada en el número de reproducción sea la antesala de una sexta ola. Y es que las propias gráficas, aunque no dejan lugar a duda de su tendencia al alza, también muestran una subida mucho menos pronunciada que en las cinco anteriores embestidas del virus. Esas tablas –insisten en el CCAES- «por ahora» no están mostrando un rebote de tal fuerza que sea capaz de «desatar una oleada de la envergadura de las precedentes». «Por ahora», repiten.