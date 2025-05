España recibe las primeras dosis de la vacuna de Novavax contra la covid-19 El primer envío llega con 800.000 dosis, que están recomendadas para quienes no se han podido vacunar o han recibido vacunación incompleta por alergias a algún compuesto de las otras fórmula

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 2 de marzo 2022, 11:45 | Actualizado 16:59h. Comenta Compartir

España recibió en la noche del viernes las primeras vacunas de Novavax contra la covid-19. En este primer envío llegaron 800.000 dosis, según informó el Ministerio de Sanidad. Esta vacuna está recomendada para personas que no se han podido vacunar o que han recibido vacunación incompleta por alergias a alguno de los componentes de las otras vacunas disponibles o por otras indicaciones médicas.

El 20 de diciembre 2021, la Comisión Europea autorizó la vacuna del laboratorio Novavax para la prevención de la enfermedad causada por SARS-CoV-2 en personas a partir de 18 años, la quinta fórmula aprobada (tras Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca) y la primera vacuna autorizada basada en una plataforma de proteínas recombinantes.

Cuando recibió el visto bueno europeo, Sanidad recordó que «existe abundante evidencia científica sobre la seguridad» de esta tecnología y «mucha experiencia en programas de vacunación de calendario». El objetivo es que Novavax sirva para convencer a la parte de los no vacunados que no han recibido las dosis por el temor a que los otros compuestos, más novedosos, no ofrezcan las suficientes garantías de seguridad.

La evaluación científica de la fórmula de Novavax, el 3 de febrero, y el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA, formado por expertos de las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros de la UE, entre ellos la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), concluyó por consenso que dispone de datos suficientemente sólidos sobre su calidad, seguridad y eficacia, es decir, que el balance beneficio-riesgo es positivo.

En un estudio, la eficacia de 'Nuvaxovid' frente a la aparición de Covid-19 a partir de siete días después de la segunda dosis fue del 90,4%, sin ningún caso grave entre los participantes que recibieron la vacuna, según se informa en la 'Actualización 11 de la Estrategia de Vacunación frente a la covid-19 en España', del Ministerio de Sanidad.

Además, no se observaron diferencias significativas de eficacia en los participantes con mayor riesgo de contraer covid grave. Los resultados de otro estudio muestran una eficacia a los siete días de la administración de la segunda dosis de 89,7%, sin que se observen variaciones dependiendo de la edad. Ambas investigaciones se realizaron en los periodos en los que predominaba la variante alfa y la información sobre la eficacia de Novavax frente a ómicron es aún limitada.