España incumple el objetivo del 70% de niños con la primera dosis

La campaña de vacunación de los adultos cumplió prácticamente todos los hitos marcados por el Gobierno, pero no está ocurriendo lo mismo con los niños. El presidente Pedro Sánchez aseguró a principios de enero que para el 7 de febrero, el 70% de los 3,3 millones de escolares de entre 5 y 11 años habría recibido la primera dosis. Los datos reales, sin embargo, han quedado muy lejos de la previsión: apenas el 56% tiene ahora el primer pinchazo, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Ocho semanas después del inicio de la campaña pediátrica, los niños acabab de comenzar a recibir la segunda dosis.

Los vacunólogos coinciden en calificar la campaña como «decepcionante». Hasta ahora, España había sido un país modelo en cuanto la inmunización, pero varios factores han frenado la vacunación entre los niños. El más importante, la expansión de ómicron, que ha dejado en este grupo de edad incidencias acumuladas cercanas a los 5.000 casos en la vuelta a las aulas después de Navidad. Los niños contagiados por la nueva variante no han podido recibir la primera dosis y deberán esperar para hacerlo ocho semanas tras la infección, aunque solo tendrán un pinchazo, en vez de dos. Cuando trascurran esos dos meses desde el grueso de los contagios (aproximadamente, a mitad de marzo) y decenas de miles de niños puedan acceder al primer pinchazo, se podrá comprobar si las bajas cifras de vacunación en los menores se confirman o si se produce un gran salto.

En las actualizaciones diarias del Ministerio de Sanidad, sobresalen las grandes diferencias entre comunidades en la vacunación infantil. Galicia tiene a más del 82% de sus niños con la primera dosis y Extremadura, al 74%. Por el otro lado, Ceuta, Melilla y Baleares apenas alcanzan el 35%; Cataluña, el 40%, y Madrid, el 46%. Consciente de esta diferencia y del bajo número de inyecciones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido a los padres «la misma actitud responsable» que tienen los niños frente al virus.

El vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, enumera varios obstáculos que se ha encontrado la vacunación pediátrica. Por ejemplo, «la fecha de inicio de la campaña, el 15 de diciembre, con las fiestas de Navidad a las puertas». O la percepción de que, a medida que ha ido bajando la incidencia en las últimas semanas, «ha disminuido la sensación de que los niños necesitan ser vacunados».

Dudas de los padres

Pero el principal motivo que explica los relativamente bajos índices de vacunación en los niños españoles tiene que ver con las dudas de los padres. El hecho de que la enfermedad en los menores, durante toda la pandemia, haya sido menos grave que en los adultos y que los niños contagien menos que los mayores ha hecho que muchas familias se planteen el equilibro entre beneficios y riesgos y hayan pensado que los segundos son superiores que los primeros. Pero contra esa premisa se pronuncian los expertos.

«Es legítimo que los padres hayan sentido incertidumbre respecto a la vacunación de sus hijos. Pero ahora es el momento de revisar qué ha pasado con los más de dos millones de niños que ya han recibido la primera dosis en España, los más de 10 que lo han hecho en Estados Unidos y muchos millones más en otros países. Y la respuesta es que no ha pasado nada, no ha habido efectos secundarios graves», argumenta Bassat.

Además, este experto incide sobre otra idea que ha podido desanimar a los padres, las altas cifras de nuevos positivos que se registraban en esta cohorte. «Pero lo que se buscaba con la vacunación pediátrica no era impedir que los niños se contagiaran, porque estas vacunas no protegen contra la infección, sino que sufrieran una enfermedad grave si se contagiaban, y de eso no hay duda: la vacuna minimiza la posibilidad de enfermedad grave», resalta.