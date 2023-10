Acaban en las UCI el doble de hospitalizados que en las olas anteriores

Alfonso Torices Madrid Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Las UCI se están llenando, pero no como en olas anteriores. No es una irrupción brusca y acelerada de pacientes que las desborda en días. En la sexta ola llegan de forma más pausada, pero sostenida. Es un goteo continuo y cada vez más rápido. El resultado, por desgracia, será parecido, según coinciden las sociedades médicas de neumólogos e intensivistas, los profesionales que tratan la gran mayoría de los casos graves de covid. Ni unos ni otros descartan ya que las UCI vuelvan a saturarse, aunque esperan que esta vez al menos los hospitales no colapsen.

Hay una razón que explica este llenado lento, pero seguro. Gracias al altísimo índice de vacunación español, menos infectados han requerido de hospitalización. Sin embargo, están acabando en cuidados intensivos muchos más pacientes de los que ingresan con covid en los hospitales que en olas anteriores. Álvaro Castellanos, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, calcula que pueden ser incluso el doble. Terminan en la UCI cerca del 20% de los hospitalizados en vez del 10%, que era lo habitual. La clave puede estar en delta, la variante llegada de India que ha impulsado, al menos hasta hoy, la sexta ola. Se trata de una mutación especialmente agresiva para el organismo de los más vulnerables, que causa más destrozos que otras variantes previas. La lucha contra el coronavirus Así avanza la vacunación contra el coronavirus en España y en el mundo Sara I. Belled Datos de los casos confirmados, muertes y hospitalizaciones en España y en el mundo r. c. El hecho es que las UCI se están llenando con dos tipos de enfermos. En una cifra cercana a la mitad, de españoles que no se han vacunado o no han recibido la segunda dosis. Son los críticos más previsibles, pues tienen poca o ninguna protección. Son ciudadanos de 30 a 79 años, con una presencia mayoritaria de la franja de 30 a 59. Llegan a intensivos cuatro veces más que los enfermos vacunados y tienen diez veces más posibilidades de morir. El grupo que ocupa casi la otra mitad de las UCI, sobre el 40%, ha sido una sorpresa por sus dimensiones. Son mayores de 60 a 79 años que se vacunaron en invierno o primavera y que no han recibido la tercera dosis, porque no han podido o porque no han querido. En muchos casos han pasado seis meses o más desde su segundo pinchazo, con lo que la inmunidad ante el virus se ha reducido bastante. Si a esto se le une la propia pérdida progresiva de defensas por la edad y la existencia de patologías crónicas que los debilitan, se tiene el perfil de la segunda mitad de las UCI. Los neumólogos consideran que hay dos medidas de choque que descargarían de forma notable estas camas de críticos. La primera coincide con la directriz aprobada el jueves por el Consejo de Salud Pública: la tercera dosis a los mayores de 60 es la máxima prioridad. La segunda acción es más polémica. Reclaman la implantación del pasaporte covid en todas las comunidades (lo está en 11), al menos en la hostelería. Con esta restricción quieren convencer al 10% de adultos que no se ha vacunado para que se pinchen el suero. España en riesgo extremo Frenar la llegada de los dos grupos de pacientes a las UCI es muy urgente, pues la situación de las unidades de críticos empieza a ser «muy preocupante», comentó Castellanos. El 60% de las autonomías tiene ya sus camas de críticos ocupadas al 15% o más por pacientes covid, lo que las sitúa oficialmente en un riesgo alto de saturación, sobre todo en Cataluña, que con más del 25% esta en riesgo extremo. En realidad es peor de lo que parece, porque muchas UCI están al 80% de ocupación, lo que pasa que han derivado pacientes a otras áreas, con lo que las camas covid para la estadística se han multiplicado. Si 9 de las 17 autonomías tienen ya las UCI en riesgo alto de saturación, España entró este viernes oficialmente en riesgo extremo de contagio tras superar la barrera psicológica de los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días (511). Solo Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Cataluña y Cantabria se quedaron por debajo. Los neumólogos piden «máxima prudencia» en Navidades, tercera dosis para todos y cumplimiento estricto de las medidas preventivas.