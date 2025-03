Las enfermeras y la Policía Nacional lanzan un plan contra las agresiones

La Policía Nacional asesorará a las enfermeras para frenar las agresiones que sufre este colectivo y ofrecerán formación, información y atención jurídica y psicológica a ... las más de 330.000 profesionales españolas, de acuerdo a un plan presentado este martes por el Consejo General de Enfermería (CGE).

Las enfermeras sufrieron el año pasado 1.629 agresiones, una cifra similar a la del año anterior, cuando se registraron 1.657. Andalucía, con 612, es la comunidad con más denuncias, y por detrás se sitúan Navarra (167), Castilla y León (161), Galicia (154) y Baleares (143), según el Observatorio de Agresiones de este organismo. Pero estos datos no reflejan todos los ataques, recuerda el director del observatorio, Diego Ayuso. «Existe una infranotificación de incidentes violentos, sobre todo si son insultos y amenazas, proque no se denuncian», ha lamentado.

«Las enfermeras españolas se enfrentan cada día a hacer su trabajo con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestros país», ha recalcado Florentino Pérez Raya, presidente del CGE. En ocasiones, los pacientes vuelcan sobre los sanitarios su ira por no ser atendidos de la manera que esperaban, pero los enfermeros «no son responsables de lso males del sistema, de las demoras, de la falta de recursos, de no poder atender sus expectativas», subraya Pérez. «De hecho, también sufrimos todos esos problemas», recuerda el presidente de la enfermeras.

Entre otros objetivos, el plan busca «concienciar a las víctimas de las agresiones de la necesidad de denunciar los hechos y a sus autores», ha resaltado el comisario Manuel Yanguas, interlocutor policial sanitario de la Policía Nacional.

El plan integral incluye un curso formativo gratuito, que se impartirá por el Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), de 20 horas de duración, en colaboración con el equipo de interlocutor policial sanitario. El contenido de esta formación, que podrá seguirse solo online, está estructurado en siete temas con material escrito y el apoyo audiovisual de píldoras formativas en formato vídeo para que el alumno pueda realizar un estudio pormenorizado. La matrícula se podrá realizar en la página web de ISFOS

Las enfermeras piden ayuda a los políticos y comprensión a los ciudadanos para poder seguir realizando su trabajo. «Hay límites que no se pueden traspasar, porque la abnegación de nuestras profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero. No hay justificación alguna para sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni vejaciones cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas», ha insistido Florentino Pérez Raya.