El 'efecto nocebo' de las vacunas contra la covid-19

Miércoles, 26 de enero 2022, 14:05 | Actualizado 14:31h.

Cuántos de nuestros allegados acudieron a su cita de vacunación contra la covid-19 con el SES pensando aquello de «mañana me dará fiebre» y recibimos su mensaje, horas después, anunciándonos su malestar. Pues podría no ser efecto de la vacuna (al menos no del todo).

Según un estudio del equipo del centro BIDMC de Boston, asociado a la Escuela de Medicina de Harvard, recogido por la BBC, hasta tres cuartas partes de los efectos colaterales más comunes provocados por las vacunas se deben al llamado 'efecto nocebo' y no a la vacuna en sí.

El efecto nocebo es la cara B del conocido 'efecto placebo': la aparición de síntomas secundarios o el empeoramiento de una condición que se produce cuando el paciente recibe un tratamiento que cree que le provocará dichos efectos. Es decir, que el paciente sufra ciertos síntomas solo porque sabe que puede padecerlos.

Sufrir efectos secundarios por el hecho de saber que se pueden padecer

Pero, ¿qué significa? ¿Enfermamos por sugestión? Parece que, en parte, sí, o al menos influye. La preocupación sobre los posibles efectos adversos de las vacunas contra la covid-19 parecen ser un factor importante.

Fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, diarrea y dolor en la zona de la inyección son algunos de los efectos secundarios más habituales que pueden surgir por el pinchazo, pero «puede que las reacciones adversas se intensifiquen» por este llamado 'efecto nocebo'. Además, según una de las investigadoras del estudio «puede traer reacciones nuevas y adversas que no están relacionadas con el efecto de la vacuna. De modo que si sufres una reacción local típica de una vacuna, como la hinchazón y el enrojecimiento del brazo (en la zona del pinchazo), esto puede ser explicado por la vacuna en sí, pero puede estar más pronunciado por causa de las expectativas y experiencias previas negativas».

El 'efecto nocebo' puede empeorar las reacciones habituales

Las personas que trabajan en el ámbito de la salud mental lo ven a diario. «Hay gente que nada más entrar en la consulta ya te dice que no cree en la psiquiatría o en las pastillas, como si fuese un acto de fe. En ese momento ya sabes que su evolución va a ser mucho más torcida de lo habitual». El miedo a los posibles efectos adversos son, precisamente, dos de los factores que más alientan esa sensación de malestar.

De ahí la importancia de cómo se transmiten los mensajes a los pacientes. «Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces somos nosotros mismos los que generamos esa expectativa negativa sobre un tratamiento. No se trata de minimizar lo que tiene el paciente, pero se puede abordar de otra manera, porque nuestras palabras pueden hacer que el cuadro clínico empeore», admite la doctora Molina.

El gran poder de los rumores malintencionados El profesor de fisiología y neurociencia de la facultad de Medicina de la Universidad de Turín, Fabrizio Benedetti, toda una autoridad en el estudio de los efectos nocebo y placebo, hizo un experimento hace unos años para demostrar cómo afecta a nuestro cerebro la propagación de rumores relacionados con la salud, muchas veces malintencionados o sin base científica suficiente pero que mucha gente se cree a pies juntillas porque confían en la persona que lo difunde. El investigador se llevó a un centenar de estudiantes a los Alpes italianos, situados a una altura de más de 3.000 metros. Antes del viaje le dijo a uno de los alumnos que la falta de aire por la altitud podría ocasionar migrañas. El rumor llegó a oídos de una cuarta parte de los estudiantes y, curiosamente, quienes lo sabían sufrieron dolores de cabeza mucho más acusados que los compañeros que ignoraban esa información. Un estudio de la saliva realizado a los estudiantes sugestionados por el conocimiento de los supuestos efectos secundarios llegó a mostrar una exagerada respuesta a las condiciones de poco oxígeno, con una proliferación de enzimas asociadas a los dolores de cabeza por la altura. «El rumor llegó la bioquímica de sus cerebros –alertó Benedetti–. En los casos más extremos, en los que el miedo y las creencias son lo suficientemente fuertes, el coctel de hormonas resultante podría llegar a ser letal», advierte.