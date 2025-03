Desmontan los mitos de la ablación y subrayan que no es una «práctica religiosa» La ONG Médicos del Mundo destaca que es una forma de violencia de género que comporta riesgo de infecciones y hemorragias

Ninguna religión obliga a practicar la mutilación genital femenina. Tampoco es algo que se produzca solo en los países africanos y mucho menos que sea una intervención higiénica o que pueda equipararse con la circuncisión masculina. Algunos de estos mitos fueron desmontados este lunes por la ONG Médicos del Mundo, (MDM), que lanzó una campaña en la que subraya que la ablación es una «tradición que perjudica la salud de mujeres y niñas y constituye una grave forma de violencia de género, así como una vulneración de los derechos humanos».

Según la presidenta de Médicos del Mundo de Madrid (MDM), Teresa García de Herreros, ninguna religión exige practicar la mutilación genital femenina: «Ningún credo la recomienda, es más, todos la penalizan», asegura la dirigente de la organización. Muchas veces se ha relacionado falsamente con el islam, pero es una práctica preislámica; en Nigeria no hay diferencia entre cristianos y musulmanes y en Etiopía lo hacen tanto los judíos como los musulmanes».

La ablación sigue existiendo en más de 90 estados, aunque en 51 de ellos hay leyes específicas que la prohíben. Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebró hoy, la organización sostiene que es mentira que se trate una operación higiénica, todo lo contrario, «puede provocar hemorragias, infecciones urinarias y vaginales por acumulación de sangre, fístulas, enfermedades como el tétanos, VIH, hepatitis e incluso la muerte. En el transcurso de un acto que tuvo lugar en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid, donde mujeres de distintas procedencias bailaron y lanzaron consignas contra la práctica mutiladora, García de Herreros sostuvo que a España llegan mujeres con la ablación ya hecha en sus países de origen, pero no se conocen casos en que se haya efectuado aquí. «Muchas mujeres con las que trabajamos no saben que se la hicieron, porque a lo mejor se la practicaron con pocos meses de vida. Se calcula hay 200 millones de mujeres y niñas que han sido sometidas a ella», informa la dirigente de MDM.

No es cierto que sea un problema exclusivo de África. «Existe en los cinco continentes y hay muchos casos en Asia y Oriente Medio», apunta la presidenta de la ONG en Madrid. Se da en mujeres inmigrantes que residen en España, EE UU y Canadá. En Somalia casi todas las mujeres son sometidas a la mutilación genital y está muy generalizada en Guinea, Yibuti, Egipto -donde es una prestación medicalizada-, Eritrea, Mali, Sierra Leona y Sudán. También se da en Argelia Marruecos o Arabia Saudí.

Salud sexual

La entidad aduce que es una falacia que se trate de una costumbre o tradición, desmiente que las mujeres que la padecen tengan más hijos, como se cree erróneamente, y sostiene que es un mito que con ella se garantice la fidelidad de la mujer y que esta llegue virgen al matrimonio. «La fidelidad no es una cuestión que dependa de tener clítoris o no tenerlo. Si una mujer no ha sido sometida al corte, goza de mejor salud y es más probable que disfrute con su pareja», arguye la ONG.

Hodan es mediadora intercultural, es africana y trabaja con las familias para que abandonen la ablación, sin que ello sea visto por las mujeres como una imposición cultural de cariz neocolonial. «Los padres cada vez ponen menos peros. Se están consiguiendo resultados. Nosotras hablamos con los padres de tú a tú y es bastante fácil que nos escuchen», explica Hodan. «Se hace con cristales, cuchillos o lo que pillen y tengan más mano, por un sentido de pertenencia a la comunidad».