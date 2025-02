Una 'super especia' contra el estreñimiento y la hinchazón

R. H. Miércoles, 29 de marzo 2023, 17:26 Comenta Compartir

Todos sabemos que la base de una vida sana es dieta saludable y ejercicio físico. Estar todo el día sentados en el sofá y no comer más que productos cargados de azúcares o ultraprocesados no es para nada beneficioso para nuestra salud, así que no se trata de dietas en las que reduzcas lo que comes, si no dietas en las que lo que comes sea más sano. Parece fácil, pero en muchas ocasiones nos volvemos locos buscando y leyendo el etiquetado de los productos que vamos a consumir, así que hoy te traemos una 'super especia' que puedes incluir a numerosas recetas y que aportará grandes beneficios a tu salud.

Se trata del comino, una de las especias más utilizadas en todo el mundo. Su peculiar olor y sabor forma parte esencial de multitud de recetas. La tradición popular la ha utilizado con usos medicinales, especialmente por su poder digestivo y relajante.

El consumo de comino nos aporta vitaminas como el magnesio, vitamina E, potasio, fósforo, calcio, hierro y vitamina A. Sus minerales ricos en hierro fortalecen el sistema inmunológico, lo cual ayuda a combatir enfermedades como la anemia. Pero no es lo único en lo que nos resultan beneficiosas.

Tiene propiedades antioxidantes, lo que combate, entre otras cosas, el envejecimiento de la piel, la aparición de arrugas y manchas. Además, es un gran antiinflamatorio, muchas mujeres lo incorporan a sus comidas en los días de menstruación, pues ayuda a paliar los dolores.

Regula el tránsito intestinal y evita la formación de gases, los meteorismos, la hinchazón abdominal, la aerofagia y las digestiones pesadas.

Se dice, además, que es muy beneficiosa para las mamás que dan el pecho a sus bebés, ya que favorece la producción de leche.

Ayuda a regular el azúcar, lo que lo convierte en un ingrediente recomendable para diabéticos, ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.

Es importante recalcar que esto no sustituye, en ningún caso, las advertencias y consejos de los profesionales de la salud.

