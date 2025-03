Cinco días de espera para lograr cita con el médico de familia

Las autoridades sanitarias tienen abandonada la atención primaria y el resultado son médicos y enfermeras sin tiempo para atender adecuadamente a sus pacientes y consultas ... saturadas. Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en la segunda quincena de marzo, en el que consultó a 2.261 ciudadanos de todo el país, lo demuestra con cifras concretas.

La conclusión principal es que cualquier español que pretenda lograr una cita para acudir a la consulta de su médico de familia tendrá que esperar una media de cinco días hábiles para poder consultarle sus problemas de salud, lo que quiere decir que no lo verá antes de una semana, porque siempre habrá al menos un fin de semana de por medio. No hay atajos. Aunque en el teléfono, en la web o en la app del servicio autonómico de salud el ciudadano indique que está dispuesto a realizar la consulta telefónica, para tratar de agilizar el proceso, da lo mismo. El médico de cabecera tampoco le llamará al teléfono antes de una semana.

Estos cinco días hábiles para que te atiendan en tu centro de salud son más del doble del tiempo que las propias administraciones sanitarias españolas consideran como espera máxima aceptable para ver al médico. Las comunidades y el Ministerio de Sanidad, en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, publicado en el BOE hace ya cuatro años, acordaron el compromiso máximo de atención sanitaria no urgente en menos de 48 horas, cosa que no han cumplido por no haber dedicado los medios humanos y materiales suficientes para conseguirlo. De hecho, solo uno de cada tres pacientes que lo intenta logra que le den una cita en su centro de salud en menos de 48 horas.

Hace 20 años dos de cada tres pacientes lograban su consulta en el mismo día o en 24 horas, hoy solo lo consigue uno de cada cinco

Los estudios periódicos de OCU demuestran que la calidad del servicio público no deja de empeorar con el avance del siglo. Si hace 20 años, en 2003, dos de cada tres ciudadanos lograban una consulta con el médico de familia en el mismo día de la gestión o en el plazo de 24 horas, hoy solo tiene cita de un día para otro uno de cada cinco que lo intenta.

Pero los cinco días de espera para ver al médico de cabecera son la media estatal, no la realidad de cada territorio. Las comunidades autónomas con un mayor tiempo de espera media son Cataluña y Madrid, con siete y casi seis días de espera, respectivamente. Por contra, la autonomías algo más cumplidoras son la Región de Murcia, donde la espera media es de 2,9 días, y Castilla y León, donde se alcanzan los tres días.

La saturación el resto de servicios habituales de los centros de salud no es tan notable, pero ninguno está por debajo de las 48 horas de espera. Si alguno de los menores de la casa tiene que consultar al pediatra deberá esperar no menos de tres días de media y si la atención que se precisa es de la enfermera la dilación superará los dos días.

Abandono generalizado

OCU denuncia que se trata de un abandono generalizado de la sanidad pública, porque la situación no mejora en la atención especializada. Según datos de oficiales de finales de 2022, la espera media para la primera consulta con el especialista es de 95 días (16 días más que en junio de 2022), y de dos meses para una intervención quirúrgica (7 días más que solo medio año antes).

Ante semejante deterioro del servicio, la organización de consumidores ha lanzado la campaña 'Más calidad, menos esperas' para exigir que la consulta con el médico de atención primaria se logre en menos de 48 horas, tal y como acordaron las propias autoridades sanitarias. Pero también reclaman que la atención del médico de familia comprenda un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente, una reivindicación histórica de la entidad y las asociaciones profesionales sanitarias. Unos plazos que, además, deberían de poder consultarse de forma pública. OCU considera que «ha llegado la hora de empezar a reforzar las plantillas, liberarlas de cargas burocráticas y prestigiar de nuevo la especialidad de médico de familia, el servicio más básico de la sanidad pública».