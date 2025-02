Cuatro autonomías podrían revocar ya hoy la mascarilla obligatoria

Cuatro autonomías están ya en disposición de poder convertir la obligación de usar mascarilla para transitar por cualquier centro de salud, hospital o consultorio español en una mera recomendación.

Ocurre solo un día después de que el Ministerio de Sanidad impusiese unilateralmente esta medida a ... todas las comunidades para tratar de frenar la epidemia de gripe que desde mediados de diciembre afecta a todo el país, proteger a los ciudadanos más vulnerables y a los profesionales de la salud y aliviar en lo posible la saturación de los centros sanitarios de algunos territorios.

Andalucía, Cantabria, Extremadura y Canarias cumplen desde hoy la condición que el departamento dirigido por Mónica García impuso el miércoles para que cada autonomía sea libre de decidir si transita en su territorio desde la obligación general del uso del cubrebocas en los centros sanitarios a la mera recomendación. Un escalón inferior, de cumplimiento ya voluntario, el mismo que la orden ministerial aconsejó desde un principio para las residencias de mayores y de discapacitados o para los ciudadanos con síntomas de infección respiratoria.

Estas cuatro comunidades han logrado reducir por segunda semana consecutiva su número de infecciones respiratorias agudas por cada 100.000 habitantes, la tasa que suma la intensidad de los nuevos contagios por virus de la gripe, la covid o por el respiratorio sincitial (VRS) realizados por los médicos de atención primaria, según recoge el informe epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III correspondiente a la primera semana de 2024. Esa justamente fue la condición impuesta por la orden de Sanidad para devolver el poder de decisión sobre este particular a la autonomía que la cumpla. La epidemia de gripe podría haber alcanzado su techo, pues la tasa de contagios registró un descenso del 11% en la semana de Año Nuevo y Reyes, la primera caída en casi un mes No obstante, no se trata de algo automático. Será cada consejería de Salud que cumpla con el doble retroceso de la tasa quien decida si transita a la mera recomendación en consultorios y hospitales o mantiene durante algo más de tiempo la obligatoriedad. De hecho, a la hora de tomar esta decisión los cinco territorios no están en idéntica situación. Mientras Andalucía y Extremadura tienen una tasas generales de contagio de 459 y 675 casos por cien mil, entre la mitad y el 75% de la media nacional. Así, tienen más fácil el poder flexibilizar con rapidez las medidas preventivas que otras como Cantabria y Canarias. Ambas, con tasas de 1.243 y 1.122, mejoran su pésima situación de hace 15 días, pero superan holgadamente la media española, lo que hace bastante difícil que pasen de inmediato a la recomendación con tan alto grado de contagios en sus calles.

La tasa española de contagios, la que engloba a los tres principales virus respiratorios, con 935 casos por 100.000 habitantes, retrocedió levemente en la primera semana del año, un 3% con respecto a siete días antes. Lo hizo gracias a que la epidemia de gripe, que llevaba tres semanas tirando de la tasa general con altísimos ascensos, podría haber alcanzado su techo invernal.

Primera caída en un mes

Los casos de gripe por 100.000 habitantes detectados por los médicos de familia en la semana de Año Nuevo y Reyes fueron 387, 51 menos que en la semana de Nochebuena, lo que supone una caída del 11'6%, el primer retroceso en cuatro semanas. Abona la teoría de que ya se ha podido doblar el pico epidémico el hecho de que el retroceso de contagios sea generalizado. Han descendido en todos los grupos de edad salvo el de los 45 a 65 años y las caídas se han repetido en la gran mayoría de los territorios.

De esta forma, el retroceso de la gripe se suma al estancamiento de los contagios por covid y al descenso de las infecciones por VRS, cuyos diagnósticos en atención primaria comenzaron a caer ya la semana anterior.

No obstante, aún no se puede dar el problema por terminado. La presión de estas infecciones invernales sobre las camas hospitalarias está en máximos de la temporada. Hay 14 ingresos de media por cada 100.000 habitantes, lo que significa un aumento de nada menos que un 47%, ya que en la última semana de 2023 la tasa fue 9,5. Es la novena semana consecutiva en la que suben los ingresos por esta epidemia, que afectan sobre todo a pacientes de edad avanzada, en su mayoría con patologías crónicas.

Antes de asegurar definitivamente que la epidemia de gripe de este otoño-invierno ha tocado techo y enfilado la curva descendente, hay que esperar a conocer los datos oficiales de la segunda semana de enero, que se publicarán el jueves próximo. Serán los que recojan dos fuertes riesgos de propagación del virus: las reuniones familiares de Reyes y, sobre todo, la avalancha de contagios que generará la vuelta al cole, ya que son los niños pequeños el colectivo con mayor tasa de infectados por gripe A. Las previsiones apuntan a que la presión sobre los centros de salud y hospitales de varias autonomías seguirá siendo alta o muy alta en lo que resta de enero.