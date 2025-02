Aragonès pide a Sánchez extender las restricciones de Cataluña al resto de España

Cristian Reino Barcelona Martes, 21 de diciembre 2021, 13:39 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

De cara a la reunión de la conferencia de presidentes autonómicos, convocada por Pedro Sánchez para mañana, el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, ha anunciado que pedirá al Gobierno extender al resto de España las restricciones adoptadas en Cataluña y en consecuencia limitar la movilidad en todo el Estado. «Es necesario que los otros territorios adopten medidas», ha afirmado Aragonès. «Las medidas no se pueden limitar a pedir la mascarilla por la calle», ha señalado. Aragonès no reclamará un nuevo estado de alarma. Pero sí un nuevo fondo covid y que la Seguridad Social dé cobertura a los empleados con hijos confinados. El president, que en los últimos días ha hablado con el lehendakari Iñigo Urkullu o el president Ximo Puig, pedirá a Sánchez que emplace al resto de autonomías a actuar en la dirección adoptada por Cataluña, con el objetivo de reducir la interacción social y la movilidad. «Para que las medidas sean eficaces, tienen que ser compartidas», ha dicho. «Hace falta que todos tomemos medida severas. No es el momento de nadar a contracorriente», ha apuntado, señalando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Govern ha matizado este martes el alcance del toque de nocturno anunciado ayer y que pretende poner en marcha a partir del jueves. El Ejecutivo catalán aplicará esta restricción, que se la tiene que autorizar la justicia, a los municipios de más de 10.000 habitantes y los que tengan una mayor incidencia de contagios. La medida será presentada mañana ante el TSJC. De tal manera que si el Tribunal Superior da el visto bueno, la movilidad nocturna, de una a seis de la mañana estará prohibida para aquellos municipios que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, es decir buena parte de las grandes ciudades catalanas. Esta misma medida ya estuvo en vigor durante el verano para intentar atajar la quinta ola. Entonces, como ahora, el Govern trata de minimizar el movimiento nocturno y evitar los botellones. Aunque la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha admitido que durante las fiesta será inevitable «ver botellones». Será en principio para 15 días, aunque prorrogables, en función de la evolución de las cifras. El Govern apuesta además por cerrar la actividad del ocio nocturno, limitar a 10 las personas en las cenas y reuniones navideñas y reducir el aforo de la restauración y el comercio.

«Son medidas duras y dolorosas», ha señalado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha admitido que son restricciones impopulares y . Pero a su juicio, son «necesarias e imprescindibles», porque la alternativa es el colapso del sistema hospitalario. «Quedarse de brazos cruzados no sería coherente ni responsable, sería temerario y una dejación de las responsabilidades en la seguridad colectiva de toda la ciudadanía», ha remarcado. «Las cifras de las últimas horas nos han obligado a actuar», ha señalado el dirigente republicano.

El sector del ocio nocturno ya ha anunciado que está en pie de guerra contra la Generalitat, tras las últimas restricciones anunciadas por el Ejecutivo catalán para frenar la sexta ola de la pandemia. La patronal del ocio nocturno, Fecasarm, impugnará ante el TSJC las medidas adoptadas por el Gobierno catalán y prevé acciones legales. La federación de empresas de la restauración y las discotecas pedirá a la justicia la suspensión cautelar de las restricciones. La patronal del ocio nocturno ha calificado las medidas del Govern como «desproporcionadas, injustificadas, ineficaces e, incluso, contraproducentes». Ha lamentado que se han adoptado con «nocturnidad y alevosía» cuando todos los locales tenían mesas reservadas y entradas vendidas y que lo que provocarán será un aumento de los botellones. «Esperamos que el TSJC no avale el toque de queda nocturno y que, por otro lado, acepte suspender las restricciones impuestas a la restauración y el ocio nocturno», según Fecasarm, que denuncia que el ocio nocturno encadena 21 meses de restricciones. A cuatro días de la Navidad, la Consejería de Salud ha reportado más de 11.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Salud ha notificado 1.313 nuevos ingresos en el hospital. En solo un día, los hospitalizados en la UCI han pasado de 310 a 340.