¿Puedo bañarme en el mar o en la piscina con lentillas? Estas son las precauciones que has de tomar en verano por tu salud ocular

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas aconseja tener especial cuidado con nuestra salud ocular especialmente en verano, y es que el agua de las piscinas y las playas puede generar enrojecimiento, irritación, sequedad en los ojos, fotoqueratitis, erosiones corneales y riesgo de padecer conjuntivitis. «Además, si estos entran en contacto con la arena, tendrás que evitar la fricción si no quieres sufrir lesiones en párpados y ojos. Por lo tanto, no te los frotes y lávalos adecuadamente», señalan. Cuidar nuestros ojos es esencial para nuestra salud y en ocasiones no le damos la importancia que merece. En verano, cuando estamos expuestos al sol, hemos de tomar precauciones extra. ¿Puedo nadar con las lentes de contacto?

Lo ideal sería que, a la hora de nadar, siempre lo hagas con gafas homologadas y si es tu caso, graduadas. Mucho mejor que con lentes de contacto. Protegerse de las bacterias, el cloro y la sal te evitará numerosas molestias.

Si usas lentillas, tal y como explican desde Saber Vivir, habrá una mayor probabilidad de sufrir una infección o inflamación ocular por la presencia de microorganismos en el agua de la piscina. Ese contacto con el cloro, el sudor, la orina, los insectos e incluso restos de vegetación del entorno podrán provocarte ojos enrojecidos. Además, «hay riesgo de pérdida de visión por acanthamobea, un microorganismo presente en las piscinas, que puede penetrar por las microlesiones que produce una lente de contacto durante su uso, que fuera de la piscina no comportan ningún problema», señalan. «Aunque el riesgo de pérdida de visión es relativamente bajo no es aconsejable esta práctica, puesto que el microorganismo se adhiere a la lentilla y actúa sobre el ojo de forma prolongada».

Otro riesgo evidente es el de la pérdida o deterioro de las lentillas al entrar en contacto con el agua de la piscina.

