Baleares quiere exigir el certificado covid a los sanitarios Estos profesionales tendrán que presentar el certificado o si no están vacunados, deberán hacerse una prueba PCR cada 72 horas para acudir a sus trabajos en hospitales o atención primaria

Álvaro Soto Madrid Lunes, 13 de diciembre 2021, 12:58 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

El Gobierno de Baleares da un paso más con el pasaporte covid y quiere exigir a los trabajadores sanitarios el certificado de vacunación o tres pruebas diagnósticas cada semana, de las que dos deben ser PCR, para los profesionales que no hayan recibido la pauta completa. El Ejecutivo autonómico va a pedir al Tribunal Superior de las Islas Baleares (TSJIB) el aval para esta medida, que busca dar garantías y seguridad en los centros hospitalarios y a los pacientes, ha afirmado el portavoz del Govern, Iago Negueruela.

Además, los sanitarios de los centros públicos y de los privados (hospitales, centros de atención primaria, clínicas dentales, centros de interrupción voluntaria del embarazo, ambulatorios, centros de diálisis y centros de salud mental) de nueva incorporación o que regresen a sus puestos tras un permiso o vacaciones, independientemente de si están vacunados o no, deberán hacerse una prueba diagnóstica 72 horas antes de su reingreso, aunque las personas no vacunadas pero que hayan pasado la covid no deberán hacerse estas pruebas de cribado preventivo durante los 90 días siguientes al diagnóstico de la infección.

Hasta ahora, el uso del pasaporte covid, vigente en once autonomías (todas menos Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Asturias), se ha utilizado principalmente para permitir el acceso a la restauración y el ocio nocturno, aunque comunidades como Galicia, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía lo requieren para otras actividades, como la visita a hospitales y residencias de mayores, gimnasios o eventos deportivos.

La consejera de Salud, Patricia Gómez, advirtió de que habrá «consecuencias», como sanciones administrativas y expedientes en materia laboral, para los profesionales («incluidos pinches de cocina o administrativos», señaló) que no cumplan con los requisitos. El Ejecutivo de las islas estima unos 2.000 de sus sanitarios no están vacunados. Según los datos de algunas comunidades, entre el 5 y el 10% de estos profesionales no está vacunado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa exigirá a todos los militares que participan en alguna de las misiones internacionales que las Fuerzas Armadas tienen en el exterior la pauta completa de vacunación contra la covid-19, según han asegurado a Europa Press distintas fuentes militares.

Contar con la cartilla de vacunación actualizada ha sido siempre una exigencia imprescindible para los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en el exterior, que se han vacunado desde hace 30 años de enfermedades como la fiebre amarilla o la hepatitis, entre otras. De esta forma, ahora también se incluye entre los requisitos para participar en las misiones en el exterior estar vacunado contra el coronavirus. De hecho, los efectivos que van a desplegar próximamente en alguna de las misiones están recibiendo ya la tercera dosis de refuerzo.

El plan de vacunaciones de Defensa ordenaba administrar la vacuna en primer lugar a los sanitarios militares y, después, a los efectivos que iban a participar en operaciones. Esto no ha evitado la aparición de algunos brotes entre los contingentes de alguna de las misiones, aunque su virulencia se ha reducido sinificativamente desde la aparición de la vacuna y los últimos casos han sido todos con síntomas leves o incluso asintomáticos. Así se lo han explicado este lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita que ha realizado al Mando de Operaciones, en la base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para recibir un balance de su labor durante el último año.