Bajar de peso rápido y de forma saludable de cara al verano

irene toribio Miércoles, 25 de mayo 2022, 15:58 Comenta Compartir

Es importante dejar claro, desde el principio, que no hay cuerpos feos y bonitos, solo cuerpos, así que seas como seas, no temas al bañador este verano. Pero si has decidido llevar una dieta sana o quieres adelgazar de cara al verano por cuestiones de salud o simplemente porque te apetece sentirte mejor contigo mismo, te damos algunos consejos para que la 'operación bikini' no se te haga cuesta arriba. Lo primero es saber que lo mejor es acudir a un profesional que analice nuestro caso en particular y nos dé las mejores pautas a seguir, pero de forma general es clave seguir dos elementos para bajar de peso rápido y de forma saludable: Dieta sana y ejercicio.

Parece obvio, pero no es tan fácil para todos. Ahora que ha llegado el buen tiempo que tire la primera piedra quien no se come más de un heladito a la semana y a quien las ganas de salir a hacer ejercicio no le desaparecen cuanto más sube el termómetro. Es normal, pero con fuerza de voluntad todo se puede.

Olvídate de las dietas milagro, lo mejor es seguir una dieta sana y equilibrada: Verduras, pescados, frutas... Mucha agua para manterneros hidratados y que además nos dará la sensación de saciedad, y paciencia. Guillermo Bote, entrenador personal en Badajoz, apunta que «lo más importante para llegar bien al verano es no perder la forma durante el resto del año». Pero todavía estamos a tiempo, así que nos da seis tips que te ayudarán a perder peso en tu día a día:

Desplázate andando, evita el coche y otros medios de transporte.

Mantente ocupado, esto hará que pienses menos en la comida y te hará más fácil el camino.

Cuida tu alimentación: elige comida real con bajo contenido en grasas e hidratos de carbono. Por otro lado, aumentar el consumo de proteínas y verduras de gran volumen aumentarán tu sensación de saciedad.

Entrena intenso pero seguro.

Cuida tus horas de sueño.

Bebe agua o té, a veces confundimos el hambre con la deshidratación y beber agua puede saciar esta sensación

Estos consejos te ayudarán en tu vida diaria, pero si realmente quieres saber cómo peder grasa, Guillermo destaca una única regla: Debes gastar más calorías de las que ingieres. Pero, ¿cómo conseguirlo a través del ejercicio?

Combinando el entrenamiento cardiovascular de fuerza. Toda evidencia científica apunta a esta combinación como la opción mas eficiente y eficaz.

Entrenando intenso: Cuanto más intenso entrenes más calorías quemarás, pero ojo con esto, si nos pasamos correremos riesgos que pueden mandarnos a urgencias, señala, la clave está en adaptar los ejercicio y dosificar el trabajo.

Los ejercicios que implican mayor musculatura consumen mas calorías que aquellos que implican menor cantidad de masa muscular. Ejemplos: Sentadillas, burpees, zancadas, saltos, flexiones...

Si quieres perder peso y sostenerlo en el tiempo prioriza el entrenamiento de fuerza, si simplemente necesitas un pequeño sprint trata de hacer un poco más de actividad cardiovascular, apunta el entrenador.

En definitiva, aún estás a tiempo de bajar de peso ante la llegada inminente del verano, solo has de combinar dieta sana, alguno de estos trucos y el ejercicio físico adecuado.

Temas

salud