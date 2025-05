Alimentación infantil: El riesgo de tomar zumos envasados

Irene Toribio Jueves, 5 de octubre 2023, 11:52 Comenta Compartir

¿Es lo mismo ofrecer a nuestros pequeños la fruta en trozos que en zumo? ¿Y qué hay de los zumos ya envasados que compramos en el super? Estos últimos, mejor evitarlos. Las recomendaciones pediátricas son claras: la fruta mejor, siempre, entera y no en zumo, ya que contiene más azúcar y es por tanto menos saludable. Lucía Galán, conocida en redes como 'Lucía, mi pediatra', recuerda que la fruta «siempre es mejor tomarla en trozos, ya que contiene más fibra, más propiedades, menos aporte calórico, en definitiva, es más saludable que en zumo, aunque estos sean naturales».

Por eso, la pediatra aconseja darle a los pequeños de la casa la fruta siempre entera. Si queremos optar por el zumo, que sea recién exprimido, y es que la ingesta de zumos envasados aumenta el riesgo de obesidad. «Los zumos son igual de perjudiciales que los refrescos, de hecho, muchos de ellos tiene la misma cantidad de azúcares», señala. Además, «beber zumo durante la infancia aumenta el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2».

La American Academy of Pediatrics recomienda que los niños menores de un año de edad no tomen zumo. «El fruto o zumo de fruta no ofrece propiedades nutritivas a los niños menores de 1 año y no deben ser parte de su dieta», apuntan. «Los padres pueden pensar que el jugo de fruta es saludable, pero no es un buen sustituto a las frutas frescas y además añade más azúcar y calorías», dijo Melvin B. Heyman, MD, FAAP y coautora de la declaración. «Pequeñas cantidades en moderación son buenas para los niños mayores, pero son absolutamente innecesarias para los niños menores de 1 año».

Lo que probablemente muchos padres desconozcan, señala la Organización de Consumidores y Usuarios, es que «los zumos envasados son una rica fuente de azúcar: 200 ml de zumo exprimido o a partir de concentrado contiene de media 22 g, el límite diario que marca la OMS para un niño menor de 7 años; y superior a la ingesta diaria recomendada para uno de 3 años», advierten tras analizar 97 de estos productos en el marco del Proyecto Hábitos de consumo y alimentación saludable y sostenible en población infantil y/o juvenil.

En definitiva, es importante evitar estos zumos, ya que el exceso de azúcar en el cuerpo de un niño obliga al páncreas a trabajar intensamente, produciendo grandes cantidades de insulina para regular el nivel de azúcar en la sangre. Con el tiempo, esta sobrecarga en el páncreas puede llevar a una resistencia a la insulina, lo que significa que no puede procesar eficazmente el exceso de glucosa, lo que resulta en la acumulación de azúcar en la sangre y, finalmente, en el desarrollo de la diabetes, con sus conocidas complicaciones, como enfermedades cardiovasculares, renales, oculares y vasculares.

Si tu peque va a consumir un zumo envasado, mejor que sea de forma muy esporádica, como en algún cumpleaños o día de picnic. En casa, fruta entera o recién exprimida. Si tiene sed, siempre puedes optar por ofrecerle leche o agua.

