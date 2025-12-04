HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cajón de medicamentos M. Moras

Alerta sanitaria: retiran de forma urgente varios lotes de este conocido antidepresivo

La Aemps ha alertado de tres lotes de Duloxetina que no cumplen los estándares exigidos

Irene Manzano

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:17

Comenta

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha anunciado la retirada de tres lotes de Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG, uno de los antidepresivos más recetados en España.

Según ha detallado la Aemps, la alerta la ha provocado una detección de exceso de impurezas en el producto. Aunque esto no supone un riesgo vital para el paciente, sí que se trata de un defecto en la calidad del fármaco que hace que no cumpla con los estándares exigidos.

Lotes afectados, fabricados bajo Towa Pharmaceutical:

  • Lote: 231441, con fecha de caducidad 30/06/2026, en el formato de presentación de 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC-Aluminio).

  • Lote: 231514, con fecha de caducidad 31/05/2026, en el formato de presentación de 56 cápsulas (PVC/PVDC-Aluminio).

  • Lote: 240603, con fecha de caducidad 30/11/2026, en el formato de presentación de 56 cápsulas (PVC/PVDC-Aluminio).

La Aemps recomienda a los pacientes que comprueben el número de lote si tienen este medicamento en casa. Si coincide con alguno de los retirados deben: acudir a la farmacia para devolverlo y consultar al profesional médico para saber cómo continuar con el tratamiento correctamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  6. 6

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  7. 7 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  8. 8 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre
  9. 9

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  10. 10

    El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alerta sanitaria: retiran de forma urgente varios lotes de este conocido antidepresivo

Alerta sanitaria: retiran de forma urgente varios lotes de este conocido antidepresivo