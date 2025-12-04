Alerta sanitaria: retiran de forma urgente varios lotes de este conocido antidepresivo La Aemps ha alertado de tres lotes de Duloxetina que no cumplen los estándares exigidos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha anunciado la retirada de tres lotes de Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG, uno de los antidepresivos más recetados en España.

Según ha detallado la Aemps, la alerta la ha provocado una detección de exceso de impurezas en el producto. Aunque esto no supone un riesgo vital para el paciente, sí que se trata de un defecto en la calidad del fármaco que hace que no cumpla con los estándares exigidos.

Lotes afectados, fabricados bajo Towa Pharmaceutical: Lote: 231441 , con fecha de caducidad 30/06/2026 , en el formato de presentación de 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC-Aluminio).

Lote: 231514 , con fecha de caducidad 31/05/2026 , en el formato de presentación de 56 cápsulas (PVC/PVDC-Aluminio).

Lote: 240603, con fecha de caducidad 30/11/2026, en el formato de presentación de 56 cápsulas (PVC/PVDC-Aluminio).

La Aemps recomienda a los pacientes que comprueben el número de lote si tienen este medicamento en casa. Si coincide con alguno de los retirados deben: acudir a la farmacia para devolverlo y consultar al profesional médico para saber cómo continuar con el tratamiento correctamente.

