Alerta sanitaria por piezas de metal y caucho en esta conocida sopa de sobre
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición avisa de que se ha distribuido hasta en siete comunidades autónomas
Judith Rueda
Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:11
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, ha sido informada por las autoridades sanitarias de la presencia de piezas de metal y caucho en una reconocida marca de sopas instantáneas. Concretamente, se trata de varios lotes de sobres de pollo con fídeos de la marca Knorr.
Los datos del poducto implicado son:
Nombre del producto: Sopa de pollo con fideos
Nombre de marca: Knorr
Aspecto del producto: envasado
Número de lote: 527922C93 y 528022C93
Fecha de caducidad: 04/2027
Peso de unidad: 63 g
Temperatura: ambiente
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido en siete comunidades autónomas: Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid; aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones hacia otros puntos del país.