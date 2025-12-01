Alerta alimentaria: Sanidad retira esta carne picada por salmonela
La propia empresa Consum es la que ha dado el aviso
Irene Manzano
Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:52
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de salmonela en el preparado de carne 'burger meat' de pollo de la marca Consum. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades tras un autocontrol interno.
Según la información disponible, el producto afectado se ha distribuido por las comunidades autonómas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.
Datos del producto afectado:
-
Nombre del producto: Preparado de carne Burger meat de pollo.
-
Nombre de la marca: Consum.
-
Aspecto del producto: envasado en bandeja de plástico de 400 g.
-
Números de lote: 2830 y 1671.
-
Fecha de caducidad: 01/12/2025.
-
Temperatura: refrigerado.
La empresa ya ha comunicado la retirada de los lotes implicados y confirma que el resto de lotes comercializados son seguros para el consumo.
Si dispones de este producto o lo has consumido...
A los consumidores que puedan tener el producto en sus domicilios se recomienda que no lo consuman. Pueden devolverlo en cualquier establecimiento Consum y recibirán el reembolso correspondiente.
En el caso de haber consumido alguno de estos lotes afectados, si se presenta alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, como diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, desde la ASEAN recomiendan acudir al centro de salud.