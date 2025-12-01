HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Producto afectado AESAN

Alerta alimentaria: Sanidad retira esta carne picada por salmonela

La propia empresa Consum es la que ha dado el aviso

Irene Manzano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:52

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de salmonela en el preparado de carne 'burger meat' de pollo de la marca Consum. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades tras un autocontrol interno.

Según la información disponible, el producto afectado se ha distribuido por las comunidades autonómas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

Datos del producto afectado:

  • Nombre del producto: Preparado de carne Burger meat de pollo.

  • Nombre de la marca: Consum.

  • Aspecto del producto: envasado en bandeja de plástico de 400 g.

  • Números de lote: 2830 y 1671.

  • Fecha de caducidad: 01/12/2025.

  • Temperatura: refrigerado.

La empresa ya ha comunicado la retirada de los lotes implicados y confirma que el resto de lotes comercializados son seguros para el consumo.

Si dispones de este producto o lo has consumido...

A los consumidores que puedan tener el producto en sus domicilios se recomienda que no lo consuman. Pueden devolverlo en cualquier establecimiento Consum y recibirán el reembolso correspondiente.

En el caso de haber consumido alguno de estos lotes afectados, si se presenta alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, como diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, desde la ASEAN recomiendan acudir al centro de salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  7. 7 Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes
  8. 8 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  9. 9 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  10. 10

    Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alerta alimentaria: Sanidad retira esta carne picada por salmonela

Alerta alimentaria: Sanidad retira esta carne picada por salmonela