Alerta alimentaria: Sanidad retira esta carne picada por salmonela La propia empresa Consum es la que ha dado el aviso

Irene Manzano Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:52

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de salmonela en el preparado de carne 'burger meat' de pollo de la marca Consum. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades tras un autocontrol interno.

Según la información disponible, el producto afectado se ha distribuido por las comunidades autonómas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

Datos del producto afectado: Nombre del producto: Preparado de carne Burger meat de pollo .

Nombre de la marca: Consum .

Aspecto del producto: envasado en bandeja de plástico de 400 g .

Números de lote: 2830 y 1671 .

Fecha de caducidad: 01/12/2025 .

Temperatura: refrigerado.

La empresa ya ha comunicado la retirada de los lotes implicados y confirma que el resto de lotes comercializados son seguros para el consumo.

Si dispones de este producto o lo has consumido...

A los consumidores que puedan tener el producto en sus domicilios se recomienda que no lo consuman. Pueden devolverlo en cualquier establecimiento Consum y recibirán el reembolso correspondiente.

En el caso de haber consumido alguno de estos lotes afectados, si se presenta alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, como diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, desde la ASEAN recomiendan acudir al centro de salud.

Temas

Carne