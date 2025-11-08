Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria

Alerta sanitariaAlerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
Sanidad ha ordenado la retirada de este producto cárnico de la marca Nuestra Alacena (Supermercados DIA)
Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:11
Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada inmediata del choped de DIA tras detectarse la presencia de listeria, un patógeno que puede causar graves problemas de salud. Según informan desde la Aesan, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se ha detectado la presencia de Listeria monocytogenes en chopped lata finas lonchas de la marca Nuestra Alacena (DIA) con fecha de caducidad 18/11/2025.
Los datos del producto implicado son:
Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas
Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)
Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g
Número de lote: 252771
Fecha de caducidad: 18/11/25
Peso de unidad: 150 g
Temperatura: refrigerado
Qué hacer si lo has consumido
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.