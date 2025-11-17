Alerta alimentaria: listeria en seis quesos españoles
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la presencia de listeria en varios quesos de procedencia española
Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:25
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, ha sido informada por las autoridades sanitarias de Navarra de la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos de madurados elaborados con mezcla de leche cruda de oveja y vaca. Concretamente, se trata de varios quesos mezcla madurados elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, la Borda de Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad.
Los datos de los productos implicados son:
Producto 1:
Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.
Nombre de marca: BEIARDI.
Número de lote: 2528430.
Fecha de caducidad: 29/09/2026.
Peso de unidad: 500 g.
Temperatura: refrigerado.
Producto 2:
Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.
Nombre de marca: BEIARDI.
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026.
Peso de unidad: 3 Kg.
Temperatura: refrigerado.
Producto 3:
Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.
Nombre de marca: BEIARDI.
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 16/09/2026.
Peso de unidad: 200 g.
Temperatura: refrigerado.
Producto 4:
Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.
Nombre de marca: La Borda de AGORT.
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 12/09/2026.
Peso de unidad: 3 kg.
Temperatura: refrigerado.
Producto 5:
Nombre del producto: Udabe queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado.
Nombre de marca: UDABE.
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 22/10/2026.
Peso de unidad: 250 g.
Temperatura: refrigerado.
Producto 6:
Nombre del producto: Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado.
Nombre de marca: EROSKI.
Número de lote: 2528410.
Fecha de caducidad: 07/10/2026.
Peso de unidad: 250 g.
Temperatura: refrigerado.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Castilla - La Mancha y Aragón, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Ya se ha ordenado la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.