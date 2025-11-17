Alerta alimentaria: listeria en seis quesos españoles La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la presencia de listeria en varios quesos de procedencia española

Irene Toribio Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, ha sido informada por las autoridades sanitarias de Navarra de la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos de madurados elaborados con mezcla de leche cruda de oveja y vaca. Concretamente, se trata de varios quesos mezcla madurados elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, la Borda de Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad.

Los datos de los productos implicados son:

Producto 1:

Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.

Nombre de marca: BEIARDI.

Número de lote: 2528430.

Fecha de caducidad: 29/09/2026.

Peso de unidad: 500 g.

Temperatura: refrigerado.

Producto 2:

Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.

Nombre de marca: BEIARDI.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026.

Peso de unidad: 3 Kg.

Temperatura: refrigerado.

Producto 3:

Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.

Nombre de marca: BEIARDI.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 16/09/2026.

Peso de unidad: 200 g.

Temperatura: refrigerado.

Producto 4:

Nombre del producto: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.

Nombre de marca: La Borda de AGORT.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 12/09/2026.

Peso de unidad: 3 kg.

Temperatura: refrigerado.

Producto 5:

Nombre del producto: Udabe queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado.

Nombre de marca: UDABE.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 22/10/2026.

Peso de unidad: 250 g.

Temperatura: refrigerado.

Producto 6:

Nombre del producto: Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado.

Nombre de marca: EROSKI.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 07/10/2026.

Peso de unidad: 250 g.

Temperatura: refrigerado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Castilla - La Mancha y Aragón, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Ya se ha ordenado la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.