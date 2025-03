Al comer melón me pica la garganta, ¿qué ocurre? Si te pican la boca y la garganta al comer melón, esta podría ser la razón

El melón y la sandía son, por excelencia, las frutas del verano, de esas que no faltan en la nevera de casi ningún hogar. Sin embargo, a muchas personas les ocurre algo al comer melón: les pica la boca y la garganta. ¿Por qué ocurre? pues puede ser alergia. Sí, aunque la mayoría de personas a las que les ocurre no acuden al médico, quizá porque no le dan demasiada importancia, se puede ser alérgico al melón. El melón pertenece a la familia de las cucurbitaceas, junto a frutas como la sandía y hortalizas como el pepino, la calabaza y el calabacín.

La cucumisina es una proteína presente en el jugo del melón y es la causante de la alergia a esta fruta. Cuanto más madura esta la fruta, mas síntomas produce. Es por eso por lo que pueden tolerar mejor estas frutas si están más verdes.

Es frecuente que los pacientes alérgicos a pólenes sufran picores en la boca en verano cuando comen melón y en algunas ocasiones sandía. Esto es debido a que se han sensibilizado a la profilina, una proteína que comparten estas frutas con los pólenes. Por eso, según señalan los expertos, el cien por cien de los alérgicos al melón lo son también a algún tipo de polen.

Síntomas de la alergia al melón

La alergia a melón es la segunda alergia a alimentos vegetales más importante en la población adulta española. Desde Quirón Salud señalan que los síntomas son, habitualmente, picor localizado en la boca, labios y garganta: «En ocasiones el picor es bastante intenso, por lo que suelen rechazar la ingesta de estas frutas».

La ingesta de melón puede llegar a producir edema en labios, lengua, urticaria o molestias digestivas.

