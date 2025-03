Efectos secundarios de Adiro, el segundo medicamento más vendido en España

REDACCIÓN Lunes, 1 de agosto 2022, 16:18 Comenta Compartir

Los médicos recetan Adiro 100 mg para prevenir la formación de trombos y reducir el riesgo de obstrucción de tus arterias cuando has sufrido previamente un infarto de miocardio o una angina de pecho, has sufrido un accidente cerebrovascular no hemorrágico transitorio o permanente o has sido sometido a una intervención quirúrgica, del tipo angioplastia coronaria o by-pass coronario. Adiro es un medicamento específico para consumir con reeta médica, no se debe proporcionar a ningún familiar o conocido por mucho que presente los mismos síntomas.

Adiro tiene una larga lista de contraindicaciones, como no tomarlo si eres alérgico al ácido acetilsalicílico, si padeces o has padecido asma, con o sin pólipos nasales, después de haber tomado ácido acetilsalicílico, si has presentado reacciones alérgicas de tipo asmático (dificultad para respirar, ahogo, broncoespasmo y en algunos casos tos o pitidos al respirar) al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico, otros analgésicos así como al colorante tartrazina, si padeces o has padecido úlcera gastroduodenal aguda o molestias gástricas de repetición, si tienes menos de 16 años (a no ser que tu médico así lo exprese), si estás tomando anti depresivos... Por eso es muy importante estar atento a las contraindicaciones del prospecto y permanecer alerta ante cualquier efecto secundario.

Debido a su efecto sobre la agregación plaquetaria, el ácido acetilsalicílico puede aumentar el riesgo de sangrado y producirse anemia aguda o crónica, o bien anemia por falta de hierro, con los correspondientes síntomas clínicos, como por ejemplo, sensación de cansancio y palidez.

En pacientes con déficit grave de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa se han notificado casos de hemólisis y anemia hemolítica.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes)

- Con dosis altas: hipotrombinemia (valor disminuido de una proteína de la sangre necesaria para la coagulación)

- mareo

- tinnitus (ruidos en los oidos)

- epistaxis (sangrado nasal), rinitis

- trastornos gastrointestinales como indigestión, dolor gastrointestinal y abdominal, inflamación

gastrointestinal, sangrado gastrointestinal

- erupción cutánea, picor

- sangrado del tracto urinario y de los genitales

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes)

- anemia por niveles bajos de hierro en sangre

- hipersensibilidad, hipersensibilidad inducida por fármacos, edema alérgico y angioedema (hinchazón de la cara, labios, boca, lengua o garganta que puede causar dificultad al tragar o respirar) sangrado en el cerebro y dentro del cráneo

- hematoma

- congestión nasal

- sangrado de las encías, erosión gastrointestinal y úlcera

- insuficiencia hepática y trastornos en el hígado (especialmente en pacientes con artritis juvenil)

- urticaria

- síndrome de Reye (enfermedad rara y grave que se caracteriza por inflamación a nivel de cerebro e hígado) en menores de 16 años con proceso febriles, gripe o varicela (ver «Qué necesita saber antes de empezar a tomar Adiro 100 mg)

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes)

- anemia hemorrágica

- reacción anafiláctica (reacción alérgica grave y generalizada)

- sangrado, sangrado en los músculos

- perforación de úlcera gastrointestinal

- incremento de los niveles de las enzimas del hígado (transaminasas)

- insuficiencia renal, fallo renal agudo

Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- hemólisis (destrucción de los glóbulos rojos), anemia hemolítica

- shock anafiláctico (reacción alérgica grave)

- distrés cardiorrespiratorio (síndrome agudo causado por insuficiencia respiratoria muy grave que altera también el ritmo cardiaco)

- sangrado procedimental

- enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetilsalicílico (síndrome respiratorio caracterizado por poliposis nasal (pequeños cuerpos blandos que se desarrollan dentro de la nariz), asma y sensibilidad a ácido acetilsalicílico)

- enfermedad diafragmática intestinal (estrechamiento del conducto intestinal)

En tratamientos de larga duración y con dosis altas, pueden aparecer: mareos, ruidos en los oídos, sordera, sudoración, cefalea, confusión, y problemas de riñón, habiéndose notificado casos de insuficiencia renal y de fallo renal agudo.

El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente si el paciente nota algún episodio de sordera, ruidos en los oídos o mareos.

