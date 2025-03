La salud del Papa complica su reunión con los obispos españoles

Darío Menor Roma Lunes, 27 de noviembre 2023, 14:06 Comenta Compartir

Después de que una «inflamación pulmonar» impidiera ayer al Papa dirigir el rezo del Ángelus desde la plaza de San Pedro -se dirigió a los fieles por medio de una conexión en video- el portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha aclarado hoy que Francisco no tiene una pulmonía aunque sí que sufre «algunas dificultades respiratorias» que han obligado a alterar su agenda de los próximos días. Las condiciones de salud de Jorge Mario Bergoglio, que cumplirá 87 años el 17 de diciembre, son «buenas y estables» pese a la enfermedad, ha precisado Bruni, pues «no tiene fiebre» y está «mejorando» de sus problemas respiratorios. Para «facilitar su recuperación» se han postergado algunos de los encuentros que tenía previstos y solo se mantienen las audiencias «de carácter institucional» y aquellas que le supongan un menor desgaste. Aún no está claro que el pontífice vaya a estar presente mañana en el encuentro que los obispos españoles tienen fijado para analizar la situación de los seminarios.

Convocada por el prefecto del citado 'ministerio' vaticano, el surcoreano Lazzaro You Heung-sik, esta cita llega después de que dos obispos uruguayos visitaran los seminarios españoles a principios de año tras pedirles Francisco que elaboraran un informe sobre cómo se desarrolla la formación de los sacerdotes y la convivencia en estos centros. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aclararon que, en principio, «no hay ningún cambio previsto» en la reunión de este martes, por lo que no se descarta que pueda estar presente el pontífice. El encuentro comenzará a primera hora de la mañana y se espera largo: iniciará con un momento de oración, luego se presentará el informe elaborado por los dos obispos uruguayos y finalmente habrá un espacio para el diálogo entre los responsables vaticanos y los 78 prelados españoles que se espera que estén presentes.

La convocatoria de todos los miembros de un episcopado sin tratarse de las habituales visitas 'ad limina', que se realizan a Roma cada cinco años, constituye un gesto insólito que solo tiene dos precedentes en los últimos años. Tuvo como protagonistas a los obispos de Irlanda (2010) y de Chile (2018) y en ambos casos los encuentros estuvieron motivados por los escándalos de pederastia.

Los abusos «no están en la agenda»

«Nosotros vamos a Roma para hablar del informe sobre los seminarios. El tema no son claramente los abusos, lo que no significa que no pueda salir algo sobre eso cuando hablemos», ha explicado Joseba Segura, obispo de Bilbao, que viaja a Roma tras participar en la ordenación episcopal del bilbaíno Ramón Goyarrola como nuevo titular de la diócesis de Helsinki. Segura ha confirmado que uno de los aspectos más complejos a tratar en la reunión será la posible unificación de seminarios de distintas diócesis para hacer frente a la galopante caída en el número de vocaciones y cumplir mejor con las exigencias de formación planteadas por el Vaticano. «Algo habrá que hacer, porque si no, no se justifica que nos hayan llamado a todos a Roma. Esperamos alguna indicación. Hay que ver cuáles son los criterios para constituir seminarios de tamaño razonable. Hay algunas experiencias de unidad, pero no es fácil. Bilbao y Burgos, por ejemplo, poco tienen que ver», sostiene Segura.

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha corroborado que la cuestión de los abusos «no está en la agenda» del encuentro en el Vaticano, en el que se tratará «la importancia de que los seminarios no sean pequeños, como ya avanzó el Papa». También se hablará de la implantación en nuestro país de la 'Ratio Fundamentalis', el documento publicado en 2016 sobre cómo debe desarrollarse la formación de los sacerdotes. «Hay que encarnar» ese texto, señala Elizalde, asegurando que en la visita de los obispos uruguayos a los seminarios de nuestro país «no encontraron ningún problema especial, según dijeron ellos mismos cuando se les preguntó».

