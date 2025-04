Salud: Con esta fruta aumentarás la vitamina C y te ayudará a dormir

MARÍA ISABEL HIDALGO Viernes, 2 de diciembre 2022, 17:57 Comenta Compartir

Una de las cartacterísticas de la dieta saludable es la ingesta de frutas y verduras. De hecho la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que es necesario el consumo de cinco piezas diarias entre frutas y verdudas para llevar una alimentación correcta. La variedad a la hora de elegir una fruta es inmensa pero existe una que tiene numerosos beneficios y a la que quizás no se le da la importancia que merece.

Se trata del kiwi, esta pieza de fruta originaria de China llegó a nuestro país sobre los años 70, y desde entonces se consume prácticamente en todos los hogares sin que muchos san conscientes quizá, de los múltiples beneficios que esta fruta tiene para la salud.

Se trata de una fruta rica en fibra, tanto su interior como su exterior, por lo que sí, aunque no lo parezca la piel del kiwi es comestible y aparte de mejorar el estreñimiento se encarga de fortalecer la flora intestinal. Pero además, es rica en polifenoles, lo que provoca efectos antioxidantes y antiinflamatorios. En caso de tomarlo con piel se recomienda lavarlo bien con abundante agua.

Mayor contenido en vitamina C que las naranjas

El kiwi tiene un alto contenido en esta vitamina, de hecho puede duplicar la de otros cítricos como la naranja o la mandarina, que comunmente son frutas con un altísimo contenido en vitamina C. Por lo que cabe destacar que con una pieza de kiwi diaria se lograría el aporte diario que se necesita de esta vitamina.

La OMS recomienda unos 90 miligramos diarios para los hombres y 75 para las mujeres, una pieza suele tener en torno a los 90 miligramos por cada 100 gramos de alimento y lo normal es que un kiwi pese alrededor de 150 gramos.

Combate el insomnio

Son muchas las personas que tienen problemas para conciliar el sueño y antes de acudir a cualquier medicamento, buscan remedios o trucos caseros para dormir con más facilidad. Pues comer kiwi antes de dormir podría ser uno de estos remedios, ya que se trata de un alimento rico en serotonina, lo que lo combierte en un gran aliado para combatir el insomnio.

Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, donde se ha llevado a cabo una investigación sobre este alimento, han dictaminado que el consumir kiwi con frecuencia ayuda a reducir un 35% el tiempo que tarda una persona en quedarse dormida. Además contribuyen a que el sueño sea más plácido y se llegue a él en un mayor estado de relajación.

Por lo que más allá de ser una fuente de antioxidantes y un excelente producto para combatir el estreñimiento, también tiene propiedades que no benefician a todos los consumidores. Los alérgicos a la actinidina no pueden comerlo, al igual que no pueden consumir piña o papaya. Tampoco es recomendable que lo coman aquellas personas que tienen insuficiencia renal, ya que pueden sufrir vómitos, urticaria y disfagia

