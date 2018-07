«Hay que sacarles del mar»

Su texto

«Cerrad los ojos y ahora imaginad. ¿Sabéis qué se siente cuando tus ojos no divisan tierra? Yo puedo explicarlo. ¿Sabéis qué se siente cuando divisas a 5 y solo puedes salvar a 3? ¿Sabéis cómo es el mar a 10 millas de la costa? ¿No lo sabéis, verdad? ¿Sabéis cómo es el infierno? No lo sabéis. Es parecido a un mar con olas de 4 metros en la oscuridad de la noche, cuando el 99,9% de vosotros no tiene cojones de entrar a 20 metros de la orilla. ¿Sabéis cómo retumban los gritos de socorro en mitad del mar cuando no divisas a la persona? ¿Sabéis cómo es un cuerpo flotando boca abajo, por el que ya nada se puede hacer? ¿Sabéis a qué velocidad se traga el mar un cuerpo, cuando 10 segundos antes te miraba pidiendo ayuda? ¿Sabéis qué es el frío y la soledad? No lo sabéis. Ojalá vuestra imagen del mar sea siempre la del verano, el sol y el chiringuito, porque si algún día os veis en esta otra situación, rezad para que en los despachos de un gobierno den la orden de ir a buscaros. Chema Monreal. Patrón de barco. Marinero rescatador y técnico en Salvamento. Esto no es política. Esto se llama humanidad».