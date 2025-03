Sacan a subasta Rolex, Cartier, Tag Heuer y otros relojes de lujo procedentes del narcotráfico

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha sacado a subasta pública más de 500 relojes de pulsera de alta gama procedentes ... de operaciones contra el narcotráfico. La puja, que ya está abierta en internet, incluye marcas de lujo como Cartier, Rolex, Bulgari, Jaguar, Tag Heuer, IWC Schaffhausen, Omega, Breitling, Hublot, Pierre Kunz, Concord, Viceroy, Seiko o Festina, entre otras.

Se trata de una licitación abierta a pujas hasta el 12 de septiembre, día de su finalización, con una presentación en directo el 9 de septiembre a cargo del conocido presentador de radio y televisión Luis Larrodera, que contará todos los detalles de la subasta a las 20 horas de ese día en el canal de YouTube de Escrapalia, el portal especializado que gestiona la operación y donde el público interesado ya puede ver todas las piezas y pujar por ellas. «La subasta termina el día 12, pero ya está abierta al público. La presentación del día 9 es para animar a los interesados a pujar, porque la experiencia nos dice que las pujas se acumulan unos días antes de que termine la subasta», señala Francisco Azores, director de Marketing y Comunicación de Escrapalia.

Los ingresos del remate, al igual que todos los que proceden del Fondo de Bienes Decomisados, se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes. Se trata de una cantidad importante que, por ejemplo en 2023, permitió distribuir más de 28 millones de euros gracias a la subasta de lotes de inmuebles, turismos, furgonetas, embarcaciones, tractores y otro tipo de maquinarias incautados a los narcotraficantes tras la correspondiente enajenación por sentencia judicial firme.

En este caso en concreto, los 500 relojes de distintas gamas se encuentran agrupados en 108 lotes diferentes, procedentes de diversas sentencias, y de las marcas de lujo más conocidas. Su estado y todas sus características vienen pormenorizadamente descritas en cada uno de los relojes.

Entre las piezas destaca, por ejemplo, un IWC Schaffhausen de oro de 18 quilates con calendario perpetuo, por el que, según figura en el portal subastador, se ha pujado hasta ahora por importe de 8.800 euros. Esa cantidad es la última puja, aunque previsiblemente seguirá subiendo puesto que aún restan diez días para rematar el concurso. Hasta el momento, la pieza ha acaparado más de 130 pujas. Esta pieza de lujo, según los relojeros consultados, puede tener un valor de varias decenas de miles de euros. Hay también tres Rolex Submariner, cuya última puja oscila entre los 4.600 y 5.050 euros; un Rolex Yacht, por 4.550 euros; un Cartier Panthére, por 3.600 euros; o un Breitling Geneve, por 1.050 euros. Curiosamente son los relojes más caros los más codiciados y los que ya aglutinan el mayor número de pujas.

En el otro extremo de la escala hay piezas más 'modestas' como un Tag Heuer con una última puja de 160 euros; un Hublot de 150 euros; un Longines de 50 euros o un Omega de 18, entre muchos otros de la colección.

Todos los relojes partieron con precios de salida muy bajos, de entre 5 euros los más económicos, a un máximo de 150 euros, los considerados más valiosos. «Democratizamos el precio para que todo el mundo pueda pujar. El precio final lo ponen los consumidores, no nosotros», señala Azores, que cree que el público tiene «una oportunidad buenísima de hacerse con auténticos relojazos. Los relojes son de segunda mano, pero están en buen estado y hay marcas buenísimas», describe.

68 lotes de una sola pieza

Los relojes más valiosos forman un único lote, es decir se podrá pujar solo por ese modelo sin necesidad de tener que hacerlo por varias unidades. En concreto hay 68 lotes de relojes de alta gama, en los que cada lote se compone de un único reloj. Otros 40 lotes de relojes de media y baja gama son, en algunos casos, de una única unidad, y en otros incluyen varias unidades de relojes similares.

Cada lote a subastar ha sido previamente valorado por una empresa especialiazada en el sector de la joyería y relojería para la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, detallándose su marca y modelo, características, funciones y estado actual.

Los responsables gubernamentales han establecido un precio de reserva para la mayoría de los relojes (aunque hay algunos que no lo tienen), lo que significa que si ese precio 'mínimo' no se alcanza en las pujas, la pieza se deja sin vender. Por ejemplo, hay un Viceroy de oro, por el que hasta ahora se ha pujado por un máximo de 160 euros, y un Festina de oro de 150 euros, que no han alcanzado ese precio de reserva, por lo que de continuar así volverán al cajón del Plan Nacional sobre Drogas.

La comercialización de los 500 relojes se está realizando a través de una subasta electrónica, en las que puede participar cualquier persona física o jurídica de acuerdo con el pliego de condiciones de la subasta, que estará abierta a pujas hasta el 12 de septiembre. Antes hay que registrarse. El precio final no incluye la comisión (17,3% sobre el importe final) ni los gastos de gestión, que son muy amplios en función de cada reloj, aproximadamente entre 10 y 450 euros.

Azores destaca el «inusitado interés» que ha desatado esta subasta y valora el hecho de que acumule ya más de mil pujas, cuando aún restan diez días para finalizar la licitación.

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.

En los últimos años, el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras).