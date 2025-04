Saca el ataúd de un nicho en Valencia para despedirse de un difunto

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer la profanación de dos nichos en el cementerio municipal de Paterna (Valencia), uno de ellos de un ... delincuente fallecido durante la pandemia, después de que una trabajadora del camposanto hallara uno de los ataúdes fuera del bloque donde se encontraba.

Los hechos sucedieron en la noche del 16 de agosto o madrugada del día siguiente. La empleada del cementerio descubrió la profanación sobre las 8:45 horas, cuando comenzó su jornada laboral. Tras revisar los bloques de nichos del cementerio, la trabajadora municipal observó que una caja fúnebre estaba en el suelo y que alguien había arrancado dos lápidas, por lo que llamó a la Policía.

Pocos minutos después, una patrulla de la Policía Local de Paterna se desplazó al camposanto, constató los daños en los nichos y realizó las primeras averiguaciones para localizar a los familiares de los dos hombres fallecidos cuyos nombres pudieron leer en las inscripciones de las lápidas.

Los agentes también avisaron a la Policía Nacional, que se hizo cargo de las investigaciones tras inspeccionar el ataúd, los nichos y la zona del cementerio donde habían ocurrido los hechos. La Policía Científica no halló símbolos satánicos ni restos de ningún ritual, por lo que descartó que el motivo de la profanación estuviera relacionado con alguna secta. Los investigadores también comprobaron que no se trataba de ningún robo ni acto vandálico, ya que no había objetos de valor en las tumbas y los daños causados eran escasos.

El último adiós

Pero dos obreros que estaban construyendo nichos en la misma zona del camposanto arrojaron luz sobre la investigación. Tras ser localizados por la Policía, los trabajadores manifestaron que el día anterior habían visto junto a las tumbas profanadas a un hombre que decía guardar luto por la muerte de un familiar y quería darle el último adiós, porque no había podido acudir al entierro.

Cuando los obreros le dijeron que tenía que salir del cementerio porque iban a cerrar la puerta, el individuo no hizo caso y se quedó junto al nicho de su primo, quien había fallecido el 25 de noviembre de 2020, y después lo vieron subir con una escalera de mano a uno de los muros del camposanto, al parecer, para abandonar el lugar.

Según las investigaciones policiales, el hombre regresó horas después y abrió un nicho, por error, que estaba en el mismo bloque donde se encontraba depositado el cadáver de su primo. Tras darse cuenta de su equivocación, el individuo siguió buscando la tumba de su pariente hasta que la localizó y luego sacó el ataúd, aunque no llegó a extraer los restos mortales de la caja fúnebre, para darle el último adiós.

Los familiares de los dos difuntos no han presentado denuncia contra el presunto autor de los hechos ni tienen intención de hacerlo, ya que consideran que no quería actuar de forma irrespetuosa. Su propósito no era otro que estar a solas unos minutos junto al féretro de su primo fallecido para despedirse de él, al parecer, en la intimidad.