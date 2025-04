Así sabe Hacienda cómo guardas dinero en efectivo en casa

Irene Rodríguez Jueves, 9 de marzo 2023, 10:43 Comenta Compartir

A día de hoy, guardar dinero en efectivo en casa no es ilegal, pero sí lo es no declararlo a Hacienda. Aunque la gran mayoría de personas tienen ya una cuenta bancaria, algunos prefieren guardar sus ahorros en casa. Esta práctica sólo se considera ilegal si no se le comunica a la Agencia Tributaria, que se ayuda principalmente de los bancos para averiguar qué personas lo hacen.

En el caso de no declarar a la Agencia Tributaria ese dinero en físico podría ser considerado objeto de sospecha para las autoridades. La Agencia Tributaria lucha contra el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas por ello, el dinero que no se declare puede ser considerado de tal procedencia.

Información de los bancos

Las entidades bancarias son quienes informan a Hacienda apoyadas en el artículo 93 de la Ley General Tributaria del BOE. Esta ley afirma que los bancos «estarán obligados a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria», eso sí, siempre que estén relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso sí no registran todos los movimientos, eso es tarea imposible. Normalmente se centran en los movimientos más sospechosos y en los que utilizan billetes de 500 euros.

Los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda, entre otros, estos movimientos. Por ejemplo, las entidades bancarias deberán comunicar a la Agencia Tributaria cualquier movimiento bancario que supere los 3.000 euros. También se establece una límite, de carácter general, a los pagos en efectivo correspondientes a operaciones iguales o superiores de 2.500 euros«. Eso bien, la pertenencia de billetes de 500 euros en casa no es ilegal, a pesar de que desde el 2019, el Banco de España dejó de distribuir estos billetes.

Movimientos que se deben declarar

Otros de los casos en los que una persona debe declarar a Hacienda es cuando realicen movimientos dentro del territorio nacional con medios de pago de 100.000 euros o más o entradas o salidas del territorio nacional con medios de pago de 10.000 euros. En estos casos no solo se refieren a lo que consideramos como 'dinero' en un sentido estricto, también se refieren a efectos negociables o de pago al portador, tarjetas prepago siempre que no estén vinculadas a una cuenta bancaria y materias primas utilizadas como depósito de valor de gran liquidez, como el oro.

Es así como cualquier persona que realice transacciones con cantidades superiores a las permitidas el banco se encontrará en la obligación de informar de inmediato a Hacienda. Desde la Agencia Tributaria estarán alerta de seguir todos los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos, entre otras operaciones que tenga esa persona. En conclusión, si alguien quiere guardar ese dinero en efectivo en casa, lo propio será declararlo debidamente a Hacienda.