El maná de Rota: «Y si vienen 200 barcos, mejor»

Rota, ¿dónde están tus huertos: / tu melón, tu calabaza, / tu tomate, tu sandía? […] ¿Qué van a hacer de tu mar? / ¿Qué en tus campos van a hacerte? / Un camino militar, / un puerto para la muerte».

Esto es lo que se preguntaba Rafael Alberti hace 60 años en su poema 'Rota Oriental, Spain', musicado por Carlos Cano, al poco de desplegar los norteamericanos su base militar sobre los terrenos más productivos del término municipal.

Seis décadas después, la situación ha cambiado mucho, y lo que ahora se preguntan los roteños es cuándo van a llegar los dos nuevos buques antimisiles pactados esta semana en Madrid, en la cumbre de la OTAN, entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Y sobre todo se cuestionan cuántos dólares van a dejar en el pueblo.

La cartera y el bienestar de los paisanos de esta villa gaditana pesan mucho más que todos los versos y consignas antimilitaristas y antiyanquis juntos, que ya solo defiende el partido anticapitalista de Teresa Rodríguez, precisamente roteña. Los habitantes de Rota, digamos, se han vuelto prácticos con el paso de los años.

Severiano y Joaquín, de 83 y 82 años respectivamente, trabajaron en la base mediante la industria auxiliar. Ellos sí conocieron aquel pueblito de pescadores y agricultores -los mayetos eran los campesinos locales y fueron expulsados con sus características chozas de la zonas de La Viñas por mor del desembarco yanqui- al que le cantaba Alberti por voz de Carlos Cano.

Ambos aseguran no sentir añoranza por esa 'arboleda perdida', por ese pueblito bucólico de pescadores y veleros. «Pasábamos más hambre que un caracol en lo alto de una pita», exclama con naturalidad Severiano. Joaquín se refiere a su hija, que es taxista, y la cantidad de trabajo que tienen ahora con los norteamericanos: «hoy los taxis no dan abasto, de aquí pa'llá: antes había 200 y estaban paraos».

Y es que Rota, cuentan, tenía el mayor número de taxis y prostitutas, por metro cuadrados, en todo el país. Hoy ostenta el récord mundial en pizzerías -eso sí, al estilo americano: hasta con kétchup por encima-: basta darse una vuelta por sus calles.

Quizás porque llevan más de 60 años conviviendo con los norteamericanos, los hijos de Rota no hablan entre ellos de la más que presumible llegada de dos nuevos buques antimisiles a la base. Sus pobladores comentan por los mentideros, bares y tertulias el premio gordo de la ONCE que se vendió en la localidad la semana pasada y la llegada de los veraneantes, en su mayoría sevillanos, que desde el viernes 1 de julio triplican la población municipal.

De ahí que haya algunos que ni se hayan enterado de la noticia: es el caso de Tania, camarera en el bar 'El Periquito', en la coqueta plaza de España, junto al Ayuntamiento. Ella es muy joven y no se asombra al conocer la noticia, responde con naturalidad que le parece «bien», pero que su pueblo pueda ser objetivo militar, le da «un poquito de cosita, tú sabes». Mas lo que de verdad le incordia es el precio de los alquileres: «A este paso a ver cómo voy a poder encontrar un piso», se queja medio en broma.

No son pocos los roteños que viven de las rentas de viviendas alquiladas a los militares estadounidenses y sus familias. Es el caso de Pedro 'El Rincón', jubilado del fútbol y de la banca, que aunque reconoce que es cierto que los altos salarios yanquis ha inflado el precio del alquiler en la zona, su presencia le ha dado «catering» -suponemos que se refiere a «standing»- a su pueblo frente, por ejemplo, «a Chipiona». «Y si vienen 200 barcos, mejor», exclama.

Joaquín, aparte de regentar una cafetería -Route 66- frente a la playa de La Costilla, tiene varios pisos alquilados a norteamericanos y asegura que «son mucho mejor pagadores que los españoles», ya que cumplen cada mes religiosamente: «el gobierno de USA te asegura el pago».

En esa mismo café de reminiscencias moteras, debate una pareja en 'spanglish': son Mari Paz y David, una curiosa dupla que se han mudado hace poco a Rota tras vivir una buena temporada en Estados Unidos. Ella es de Los Palacios (Sevilla) y él es de Nueva Jersey: aunque fue marine, jamás pudo servir en la base naval española, dado que se dedicaba al submarinismo. Decidieron venirse a este pueblo gaditano «por la buena mezcla de culturas que hay».

Precisamente, la integración de los militares estadounidenses en el pueblo de Rota y la participación en sus costumbres locales y el respeto por ellas, ha hecho mucho por que sus pobladores defiendan con antimisiles y salsa roteña ardiendo la permanencia de la base. Es difícil encontrar un vecino que hable mal de ellos: «Otra cosa son los barcos que llegan de otros países, como los ingleses, que se creen que esto es Magaluf», cuenta Juan, un camarero del Bodegón El Gato.

«Urta a la OTEÑA»

En esta tasca típica, sito en la avenida María Auxiliadora, se bebe vino local de uva tintilla y se acompaña con un platito de arranque -una suerte de salmorejo más sólido- o unos tremendos gambones a la plancha. Dicho camarero asegura que «los americanos se pirran por las tapas y vinos típicos: en cuanto abrimos por las tardes, están aquí los primeros». Un cliente habitual bromea con el tema de marras pidiendo una tapa de «urta a la OTEÑA», jugando con Rota y OTAN, e imitando a un gangoso al más puro estilo de Arévalo.

En el pub Los Arcos atienden Chris y Manoli, pareja que es la quintaesencia de la mezcla 'rotamericana'. Él es un marine retirado y ella es natural del pueblo. En la entrada de este enclave yanqui en el corazón de la villa marinera -calle Higuereta-, reza en un cartel que dice lo siguiente: «Wellcome to the only pub in town owned and operated by a U.S. military veteran. Salud!. (Bienvenido al único pub de la ciudad que es propiedad y está regentado por un militar americano retirado)».

De «buena salud» es de lo que dicen los hermanos Pepe y Manuel, pescadores jubilados, que goza el pueblo desde que están aquí los estadounidenses: «Es la única fuente de ingresos del pueblo», dice uno; «Bueno, el turismo…», matiza el otro; «pero los sevillanos no se dejan ná aquí», remata el primero.

Hispalenses son precisamente Carlos y Ana, que tienen su segunda residencia en Rota -como tantos otros sevillanos-. Él, que sostiene en sus manos el ABC de Sevilla, no está de acuerdo con que vengan más destructores a la base. Afirma que ellos vienen en busca de «la tranquilidad» y repite que «al final esto se va a convertir en otra Venecia».

Frente a la entrada a la base naval se sostienen unas pancartas denunciando incumplimientos de contratos dentro de la misma. En una de ellas se puede leer con claridad: «Gobierno español y americano, cómplices», no sabemos bien de qué: de momento de sumar dos destructores más a los cuatro que ya se encontraban atracados en el puerto militar y conforman el actual escudo antimisiles.

No sabemos si algún día se cumplirá el presagio que dejó escrito Alberti en la coda de sus versos: «¡Españoles, despertad: / es Rota la marinera / quien levanta la primera / llama de la Libertad!». Por ahora parece que no…

La llegada de los dos buques, un filón para Navantia

El acuerdo, pendiente de ratificación parlamentaria, entre los gobiernos de Estados Unidos y España para reforzar la presencia militar americana en la base naval de Rota, con la llegada de dos nuevos destructores, es muy beneficioso para la economía local, al generar en torno a mil empleos directos según estimaciones; pero sobre todo resulta apetitoso para la empresa pública española Navantia, responsable del mantenimiento de estos barcos desde el año 2013.

La ampliación de cuatro a seis barcos, que expande y vigoriza el escudo antimisiles, supone más carga de trabajo para el denominado 'cuarto' astillero de la Bahía de Cádiz: además de San Fernando, Puerto Real y Cádiz. Una flota, la destructora, que ha ido renovando sus buques: así el último en llegar fue el USS Paul Ignatius -imposible no acordarse del protagonista de La conjura de los necios-, el pasado 23 de junio.

Cabe señalar que Navantia montó en el muelle de Rota un centro de trabajo para dar servicio a los destructores norteamericanos y en estas instalaciones trabajan una media de 500 personas, incluidos operarios de la industria auxiliar.

De hecho, esta empresa de construcción naval renovó el acuerdo de mantenimiento de los barcos americanos en enero de 2021 con vigencia hasta enero de 2028. Los astilleros españoles se encargan de la reparación y mantenimiento de los destructores Clase Arleigh Burke-Class (DDGs) y de otros barcos de la Marina estadounidense desplegados en la Base de Rota. El contrato tiene un importe máximo de 822,4 millones de euros, frente a los 229 millones del anterior. La incorporación de dos buques obligará, por tanto, a retocar este acuerdo.

Aumento de plantilla

La ampliación contractual en un 50% podría acarrear un aumento de plantilla en el sector del metal para absorber la nueva carga de trabajo. La incorporación del par de destructores a la flota conlleva la llegada a Rota de un contingente de 600 efectivos. No obstante, la llegada de los dos barcos no es inminente: se prevé para dentro de dos años.

Con este importante contrato naval, Navantia se ha consolidado como mantenedor principal de la US Navy en Rota. Se trata de un acuerdo extensivo en mano de obra y con un alto nivel de requerimientos técnicos exigidos por el cliente y muy riguroso en el cumplimiento de los plazos, lo que hace de él una importante fuente de riqueza y de capacitación de Navantia y de sus empresas satélite.

